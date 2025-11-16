《鏈鋸人》風光奪回日本週末票房冠軍！累積破87.74億日圓

〔記者許世穎／綜合報導〕動畫電影《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》上週末(11月14至16日)在日本憑著第5波入場特典的帶動下，再度奪回票房冠軍！累積票房粗估已突破87.74億日圓(約台幣17.54億元)，同時也是該片在日本拿下的第8個週末冠軍。

電影在日本上映後曾風光拿下週末票房7連霸，雖然上映第8週(11月8至10日)暫時讓出冠軍寶座，沒想到上演逆轉勝。台灣票房方面，全台已破台幣2.3億元

全球票房方面也創佳績，根據票房數據網站the numbers的數據顯示，目前該片全球累積票房已達1.61億美金(約台幣49.21億元)，其中包括北美票房4123萬美金(約台幣12.6億元)及國際票房1.19億美金(約台幣36.37億元)。《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》全台上映中。

