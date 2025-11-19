「鏈鋸熊」出沒畫面曝！日本網友驚呆熱議

▲美國一名網友的監視器拍到一頭黑熊叼著電鋸，畫面引起日本網友熱議，被稱是「鏈鋸熊」。（圖／翻攝自X／BowTiedBroke@BowTiedBroke）

[NOWnews今日新聞] 日本近期熊害、熊出沒事件頻傳，至少13人死亡、逾百人受傷，而熊害問題也不指日本發生，日媒報導，美國驚見一隻叼著橘色鏈鋸的恐怖「鏈鋸熊」，引發日本網友熱議：「他也看過鏈鋸人蕾潔篇」、「據說會被柴油吸引」、「熊拿電鋸真的束手無策」。

據日本《富士新聞網》報導，一般來說熊會在11月下旬到12月期間進入冬眠，但今年在北海道有一頭400公斤巨熊出沒，還掀翻300公斤重的陷阱箱。人類居住地也常看到熊在吃東西，完全無視附近的人。北海道十勝一間度假村的負責人表示，現在是熊冬眠的關鍵時間，如果吃不飽就無法冬眠到春天，那熊就會到處遊蕩、四處覓食，變得具有攻擊性。尤其今年熊的糧食短缺，更要多加注意。

報導也提到，不只日本有熊造成破壞，俄羅斯與中國邊境拍到兩隻棕熊相互搏鬥，把圍欄都撞壞，據說熊掌拳擊力道重達兩噸。美國一座湖也拍到一頭小熊頭上卡著塑膠容器遊向大海。

11月初美國還有人拍到，一頭熊用嘴叼著電鋸從家門口走過。據主人說，他用吃過烤雞的同一隻手操作過電鋸，可能在上面留下烤雞的味道，吸引了熊的注意。

而這段畫面在社群平台X和論壇Togetter上，引發日本網友熱議，「這隻熊太潮了」、「鏈鋸人，熊篇」、「他可能看過鏈鋸人蕾潔篇」、「熊給人很可怕的印象，熊惡魔應該也很強大，如果是鏈鋸熊惡魔呢」、「不只鯊魚有鏈鋸了」、「熊用雙手勉強能打贏，但牠拿電鋸就束手無策了」。也有網友提到，有聽林業工人說過，柴油、汽油的味道會吸引熊，如果把電鋸留在山上就會被熊叼走。

這隻「鏈鋸熊」其實是在本月6日，一名美國田納西州網友「BowTiedBroke」發布在X上的一段影片，監視器拍到一頭黑熊用嘴巴叼著電鋸從門口經過，他也自嘲「剛買的電鋸要永遠找不到了」，對於許多網友驚訝懷疑是AI影片，他也強調絕對不是AI影片，仔細查看其他監視器片段，還能看到是有兩隻熊快要打起來，看起來攻擊性很強。這名網友之後也發文，在一處熊巢穴找到他花500美元買的電鋸。

網友「BowTiedBroke」說，電鋸被熊偷走的當天中午他吃了一隻烤雞，可能是手上沾了烤雞的味道，讓電鋸上也有烤雞香味，才會被熊搶走。

