鏖戰３盤 45歲大威澳網首輪止步

45歲的大威廉絲是澳網歷來最年長參賽女選手，可惜首輪力戰3盤落敗。

美國網球名將45歲的大威廉絲成為澳網歷來最年長參賽女將，可惜18日在首輪以7比6（5）、3比6、4比6不敵塞爾維亞達尼洛薇琪，未能上演45歲的大滿貫奇蹟；白俄羅斯女網好手莎芭蓮卡女單首輪全場送出23記致勝球，擊敗法國外卡選手拉喬娜，強勢晉級。

大威曾兩度打進澳網女單決賽，不過都輸給妹妹小威，大威睽違5年再重返澳網，首輪首盤經過搶七辛苦搶下1盤，可惜連輸2盤，未能上演奇蹟。

莎芭蓮卡擊敗拉喬娜拿到澳網第29勝，目前最多勝是美網34勝。

德國好手茲韋列夫在男單第一輪迎戰加拿大小將狄亞洛，他克服丟失首盤的困境，最終以6比7（1/7）、6比1、6比4、6比2逆轉勝，挺進澳網次輪

世界排名第3的茲韋列夫連10年闖進澳網第2輪，他期盼能打破世界排名第2的義大利好手辛納和西班牙籍世界球王艾卡拉茲輪流奪冠局面。

茲韋列夫在澳網男單首輪開紅盤，進軍第二輪。（路透）

過去兩年的8座大滿貫金盃，全數都由辛納與艾卡拉茲包辦。

茲韋列夫曾於去年澳網打進決賽，卻遭到辛納直落三擊敗，迄今生涯首座大滿貫金盃仍未開張。