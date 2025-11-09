鏖戰3小時！喬帥奪生涯第101冠 惜因肩傷缺席年終賽
網球名將 喬科維奇，在ATP希臘錦標賽的決賽，經過將近三小時的三盤激戰後，逆轉勝擊敗義大利好手 穆薩提，生涯第101座冠軍入袋，也是第72座硬地賽冠軍，超越費德勒的紀錄。不過封王後不久，喬科維奇自行宣布受肩膀傷勢影響，將缺席在義大利開打的ATP年終賽。
網球傳奇喬科維奇在ATP希臘錦標賽中展現驚人毅力，歷經近3小時激烈鏖戰，最終以4:6、6:3、7:5逆轉擊敗義大利名將穆薩提，奪得生涯第101個ATP冠軍。這場勝利也讓喬科維奇在硬地球場拿下第72冠，超越費德勒71座硬地賽冠軍的紀錄。然而，喬科維奇隨後在社群媒體宣布因肩傷將缺席在義大利舉行的ATP年終賽，穆薩提將遞補參賽。同時，在WTA年終總決賽中，哈薩克選手芮芭奇娜擊敗世界第一莎芭蓮卡，首度奪冠並獲得約1.6億台幣獎金。
ATP希臘錦標賽決賽中，喬科維奇與義大利好手穆薩提展開了一場精彩對決。比賽初始，喬科維奇陷入苦戰，以4:6失去第一盤優勢。不過，這位經驗豐富的網球巨星很快調整狀態，在第二盤以6:3扳回一城，展現出老將的韌性與技巧。
決勝第三盤中，兩位選手展開激烈拚搏，比分一直膠著不下。經過將近3小時的激戰後，喬科維奇以一記漂亮的再見ACE球，以7:5拿下比賽。這場旗鼓相當的君子之爭不僅讓全場觀眾情緒高漲，喬科維奇本人也興奮到撕破上衣慶祝勝利。
這次冠軍對喬科維奇具有特殊意義，不僅是他生涯第101個ATP冠軍，更讓他在硬地球場的冠軍數達到72座，超越費德勒保持的71座硬地賽冠軍紀錄。然而，喬科維奇在社群媒體上表示，他在整個錦標賽期間都受到肩傷困擾，這是一個老問題了，因此很遺憾將缺席即將在義大利開打的ATP年終賽。
這已是喬科維奇連續第2年因傷無緣ATP年終賽。由於喬科維奇退出，穆薩提將遞補參賽，如願擠進年終賽。
另一方面，在沙烏地阿拉伯舉行的WTA年終總決賽中，哈薩克選手芮芭奇娜擊敗世界排名第一的莎芭蓮卡，首次在年終賽中奪冠。除了冠軍頭銜外，芮芭奇娜還獲得相當於1.6億台幣的獎金，並在最新世界排名中上升至生涯新高的第5名，展現出她在女子網壇的實力與潛力。
