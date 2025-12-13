鏟子打擊樂 聆聽土地心跳聲

療癒心靈，還有音樂，朱宗慶打擊樂團，今天下午在花蓮光復，舉行音樂會。選用鏟子和水桶當作樂器向鏟子超人致敬，也為未來、敲打出新樂章。

跟著夢幻的樂聲啟程，像是搭上一班列車，朱宗慶打擊樂團，這一次沒有前往國際舞台，而是把目的地，選在花蓮光復，要用最貼近人心的節奏，為災後的土地敲出新的樂章。

鏟子和水桶，不只是在第一線救災的工具，如今也成了樂器的一部分。熟悉的聲響，被重新敲出節奏，向所有曾經揮汗付出的鏟子超人與志工們，致上最真誠的敬意。

朱宗慶打擊樂團團長 吳思珊：「鏟子 然後我們把它懸吊起來，當成樂器來演奏，找出它很特殊的音色，融入到樂曲當中，我們希望能夠藉此鼓舞人心，然後把我們台灣社會，活力跟力量帶到光復。」

行政院政務委員 季連成：「今天我來到光復鄉，其實主要的目的是，參加這個音樂會，我想跟我們的鄉親見個面，也感激你們。」

災後再度回到花蓮糖廠，這一回，少了會議桌，多了音符。「2025 歐亞菲板塊音樂會」，請來國際級的朱宗慶打擊樂團演出，現場結合市集活動和親子體驗，吸引民眾共襄盛舉。

觀光署花東縱谷管理處長 許宗民：「希望說 這些鏟子超人，能夠再回來看看光復 ，目前恢復的狀況 也很期待，所有的光復的好朋友們，我們部落 我們用這樣的音樂，鼓聲 真的代表著我們再回來了。」

民眾 張容甄：「之前的災情很嚴重，所以現在有這種大型的活動，我覺得很棒 可以多多宣傳，多多推廣 至少讓光復，可以有重生的那種感覺，就是希望光復加油 可以越來越好。」

民眾 蕭美娟：「家裡都還沒有弄好，我們家周圍大家都是，處在受災當中 都在重建，所以心情都不是很好，看是看了這個(表演)，我雖然對音樂沒有細胞，可是在這個音樂薰染之下，整個心情就好很多 很開心。」

琴聲鼓聲交錯，敲進人心，也敲出土地復甦中的心跳聲。

