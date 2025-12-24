鏟子救災工具變裝耶誕樹 光復災區感謝志工愛心

（中央社記者張祈花蓮縣24日電）花蓮馬太鞍堰塞湖洪災，來自各地的鏟子超人湧進光復協助重建，災後留下很多「遺鏟」，光復糖廠、當地教會利用鏟子、推車等救災工具打造耶誕樹裝置藝術，感謝志工協助。

大馬天主堂前出現用雨鞋、鏟子及手套等救災工具搭建成的「鏟子聖誕樹」，一旁還有小怪手停放。教會表示，這些工具是最有力量的象徵，用充滿愛的工具疊成耶誕樹，感謝那些默默付出的鏟子超人。

天主教會花蓮教區秘書王惠珍今天接受中央社記者採訪表示，光復洪災期間，大馬天主堂位於「海景第一排」，水淹超過2公尺，淤土堆積至少也有2公尺。

王惠珍說，重建工作很感謝法鼓山每天派出約200名義工跟機具協助復原，將淤泥清出後，為協助教友儘早回到會堂，還回來幫忙粉刷室內空間，讓會堂很快在1個月後重新開放。

王惠珍說，現在會堂空間已經開放，但仍有很多重建工作正在進行，窗戶、冷氣硬體及廁所都還在維修，直到現在還不時會有志工出現，詢問有沒有需要幫忙，讓大家都很感動。

為了感謝各界志工的愛心，王惠珍說，教會討論將災後留下的鏟子等救災工具，製作成耶誕樹，耶誕節如同教會的圍爐，把大家的愛集合在一起，歡迎這些志工、國軍等都可以回來團聚，也在籌劃一場感恩音樂會，正式向志工們表達感謝。

王惠珍說，鏟子耶誕樹會一直擺設，讓回來的志工看見，有教友聽到要做耶誕樹，還把家中的鏟子拿出來贊助，除了感謝志工們，也讓教友及災民們記得這場災難。

另外，光復糖廠在洪災期間提供場地，作為救災指揮中心、災民物資轉運站等重要據點，近日糖廠園區瀰漫濃厚耶誕氣息，仔細看這些紅、綠、黃色彩的裝置藝術很眼熟。

台糖花東區處長張兆民說，園區內原毬工作坊的藝術家將志工留下的鏟子，用象徵耶誕色彩的毛線編織包覆，掛設在園區內的圍欄上，讓救災工具轉化為富有情感的藝術作品。

張兆民說，災後光復地區觀光人數銳減，除了持續爭取商店街租金減免，也開放其他裝置藝術家合作，將救災工具持續發揮溫暖，成為園區打卡亮點，為災區帶來活力。（編輯：李亨山）1141224