鏟子超人幫集氣！台鐵副站長車禍昏迷 家屬急徵目擊者

盧姓副站長曾在光復洪災時協助鏟子超人往返災區。(翻攝畫面)

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災時，湧入多名鏟子超人前往救災，當時在花蓮台鐵志學車站的盧姓女副站長支援疏運工作，協助服務鏟子超人往返光復災區，讓人印象深刻。不料，她在11日騎車返家途中發生嚴重車禍，目前仍昏迷，家屬急徵當晚的行車紀錄器以釐清車禍狀況，消息在網路傳開後，鏟子超人紛紛集氣為她加油。

台鐵東區營運處表示，盧姓副站長在11日晚間6時55分從志學火車站騎車下班離開，在返回吉安鄉住家途中發生車禍，造成顱內出血、多處骨折，送往慈濟醫院進行開顱手術，目前在加護病房，依舊昏迷。

警方調閱後方車輛行車記錄器畫面，初步未發現當時有其他車輛經過，研判自摔可能性大，但家屬指機車車殼沒有滑行的擦痕，安全島也找不到撞擊點，仍希望若民眾經過目擊或有行車記錄器畫面可以提供，釐清事故發生的原因。

盧姓副站長在花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災時，協助引導鏟子超人搭乘火車，往返光復災區，有網友將她在月台服務旅客的畫面傳上網，希望在11日晚間6時55分至7時30分的時段，有經過木瓜溪大橋（北上）的網友提供行車記錄器影像。該貼文被大量網友轉發，許多鏟子超人紛紛留言，希望大眾一起集氣，盼盧姓副站長早日脫離險境。





