鏟子超人挖出光復馬太鞍溪淤泥是黑金 檢測可做釉料肧土

工藝中心主任陳殿禮(左)、副研究員沈俊良(右)，秀出陶藝家陳金旺(中)以光復淤泥製作的陶杯。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，鏟子超人挖出的黑色淤泥600萬噸，陶藝家陳金旺發現淤泥未含有毒重金屬，經國立台灣工藝研究發展中心研究人員檢測分析，淤泥砂的石灰石含高碳酸鈣，斜綠泥石和角閃石則呈順磁性，光復砂可當釉料，光復土則是肧土材料，為工藝材料創新開啟新的可能性。

花蓮縣光復鄉遭馬太鞍溪溢流淹沒，全台鏟子超人接續湧入挖淤泥，陶藝家陳金旺想用該淤泥製作陶器義賣捐給光復鄉，從友人拿回的光復黑色淤泥樣品，推測它是磁鐵礦才會呈現黑色，初檢也發現未含有毒重金屬，尋求台灣工藝研究所協助檢測成分，經兩個月的檢測分析，發現這些淤泥根本是黑金。

陳金旺說，光復淤泥是比重較輕的土在上、比較較重的砂在下，而泥溫度較高可做肧土，砂的溫度較低可做釉料，不管是柴燒或電窯的陶器都很有特色。

工藝中心鶯歌分館實驗室負責人沈俊良副研究員則指出，以射線螢光分析(XRD)進行測試，證實這些砂質淤泥主要成分，包括：石英、鈉長石、石灰石、白雲石、斜綠泥石、角閃石及雲母等礦物。其中，斜綠泥石和角閃石因含有鐵元素，呈現順磁性，被磁鐵吸附。而砂中有高比例石灰石，有碳酸鈣成分，可形成灰釉。未來肧土可利用旋胚、灌漿改善製程效率，砂則可作為釉藥與胚土搭配。

工藝中心主任陳殿禮強調，該研究成果納入「台灣工藝材質平台」，後續將與地方政府及產業端合作，希望開啟工藝材料創新的新契機。

光復淤土(中)可做肧土，光復淤砂(右)可被磁鐵吸附，是釉藥的材料。(記者陳鳳麗攝)

陶藝家陳金旺(右)發現光復淤砂可被磁鐵吸附。(記者陳鳳麗攝)

