鏟子超人挖出黑金！光復馬太鞍溪淤泥檢測發現超珍貴

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，洪水挾帶而下的600萬噸黑色淤泥原本嚴重阻礙災區重建工作。然而，陶藝家陳金旺在光復鄉災區現地觀察時，意外發現這些黑色淤泥中的細砂竟能被磁鐵吸附，顯示其材料性質的特殊性。

陳金旺隨即將樣本送交國立臺灣工藝研究發展中心進行分析。該中心鶯歌分館實驗室負責人沈俊良副研究員，使用射線繞射儀完成礦物成分檢測。檢測結果顯示，馬太鞍溪砂質淤泥主要成分包括石英、鈉長石、石灰石、白雲石、斜綠泥石、角閃石及雲母等。

其中斜綠泥石與角閃石雖非磁鐵礦，但因含有鐵元素而呈現微弱順磁性，得以被磁鐵吸附。工藝中心召開記者說明會，中心主任陳殿禮、陶藝家陳金旺和游宏昌，以及相關工藝協會團體等各界來賓出席見證。陳金旺表示，使用光復砂燒製的陶藝作品釉色相當穩定，不像一般釉藥經常出現顏色變化的問題。

這是因為鐵元素嵌在矽酸鹽裡面，高溫反應會比較穩定。根據分析，該砂質淤泥中高比例的石灰石有助於陶瓷釉藥玻化，可自然形成灰釉。所含鐵元素則能在燒製過程中呈現鐵斑、金屬光澤與自然流紋。未來可應用於柴燒還原技法的改良，發展具臺灣地質特色的自然釉色。

陳殿禮主任指出，花蓮光復鄉馬太鞍溪砂質淤泥兼具獨特的地質背景與材料特性，展現出由土地孕育而生的工藝潛力。工藝中心已將相關研究成果納入臺灣工藝材質平台，並持續與地方政府及產業端合作，推動材料安定性評估與後續開發研究。

除了陶藝應用外，這項發現也可望拓展至建材開發、環境修復及文創設計等多元領域。此項發現為光復鄉災後重建提供新的思考契機，期盼將災害所產生的淤泥轉化為可再生、可應用的工藝資源，促成兼具在地特色、工藝價值與產業應用潛力的創新成果。

