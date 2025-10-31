鏟子超人救了賴清德？ 單厚之看最新民調揭2點：不符主流民意

《美麗島電子報》日前公布最新的10月國政民調，媒體人單厚之分析指出，賴清德的國慶演說並無驚人之處，賴和民進黨也沒有特別亮眼的表現。民調之所以回升，應該是「國慶與國難」雙重影響。但他也認為，賴清德目前的「兩岸、國防路線」，明顯脫離台灣的民意，至今卻仍無絲毫要改變的跡象，必然讓台灣未來的政治充滿更多不確定的變數和衝突因子。

該份民調顯示，賴清德10月的信任度為41.7％，比上月提升4.2％，不信任則為47.5％，比上月降了4.8％。執政滿意度為40.1%、不滿意為53.3%。單厚之29日於《美麗島電子報》評論指出，首先，國慶本就是歡喜的日子，朝野之間對抗減少，放假日多又給了民眾小確幸，民眾對執政者和執政黨的惡感自然降低。其次，馬太鞍堰塞湖，中央與地方政府救災表現都不好，但「鏟子超人」的善心和善念，溫暖了全台的民眾，共救國難的氛圍從9月底一直延續到國慶日後，也進一步沖淡了政治上的對立，讓所有族群對賴清德的好感提升、負面評價降低。

單厚之進一步指出，賴清德的不信任雖然降到5成以下，不滿意卻仍超過5成，11月的變化，才是趨勢能否確定的關鍵。

但他提到，賴清德上任以來，民進黨政府持續操作抗中保台，結果「認同犧牲生命保台的比例」卻創下近年新低，僅40.8％，不認同卻創下53.2％的新高；而認為應該恢復兩岸交流以維護台灣安全、避免戰爭的也達58.3％，僅28.2％認為能以武器和國防維護台灣安全。

因此，單厚之認為，賴清德目前在兩岸、國防路線，明顯脫離台灣的的民意，但至今也沒有絲毫要改變的跡象，「兩個不符、不顧台灣主流民意的黨主席，必然讓台灣未來的政治充滿更多不確定的變數和衝突因子。」

