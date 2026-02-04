鏟子超人返鄉了！經濟部宣布6日起舉辦「金馬迎春」年貨市集 振興光復鄉活絡經濟

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

花蓮縣光復鄉去年因馬太鞍溪洪災造成嚴重災情，經濟部宣布將於光復鄉光復市場舉辦「2026金馬迎春．光復榮市」年貨市集活動，更號召全台各地民眾以及鏟子超人回到光復共襄盛舉，可安排一場小旅行並到訪光復市場辦年貨、迎新春。

經濟部宣布將於光復鄉光復市場舉辦「2026金馬迎春．光復榮市」年貨市集活動。（圖／經濟部）

經濟部指出，活動期間每日上午9時起進行「光復榮市．早鳥禮」活動，每日限量100份在地太巴塱黑珍米，送完為止，與民眾分享在地的農產，亦歡迎一早入場感受熱鬧的開市氛圍。

廣告 廣告

經濟部說明，年貨市集活動集結各式年節必購商品，除了有市場攤商們嚴選的生鮮食材與優質農產，亦匯集在地店家展售特色商品，讓民眾來到光復市場就能一站購足，舉凡糕點、零嘴到應景的花卉盆栽等一應俱全，輕鬆備年貨，為金馬年開啟好兆頭。

為了讓光復鄉經濟復甦，本次活動還加碼「消費三重享」，凡於市集攤位單筆消費每滿100元，即可獲得抽獎券1張，不僅可以兌換活動限定的迎春紅包袋，集滿6張還能兌換在地特色商品；此外，每1張抽獎券均能參與「光復榮市．抽厚禮」活動，獎項包含50吋電視顯示器、自動洗碗機、微波爐及電鍋、氣炸鍋等多項好禮，消費越多、中獎機會越高。

經濟部宣布將於光復鄉光復市場舉辦「2026金馬迎春．光復榮市」年貨市集活動。（圖／經濟部）

更多FTNN新聞網報導

王鴻薇踢爆經濟部轄下基金會淪綠營「敗選退輔會」 名單赫見創意私房高級會員

澤倫斯基點名「台灣提供零件給俄羅斯」 經濟部緊急澄清：已6度擴大管制貨品

滲透危機！政府「人臉辨識」打卡系統竟用中國晶片及主機板 經濟部緊急回應：不排除追究法律責任

