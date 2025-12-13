鏟子超人集氣！甜美台鐵副站長車禍昏迷 家屬求行車畫面

台鐵志學站盧姓副站長日前下班後，被發現倒臥在木瓜溪橋北上機車道，家屬向網友徵求行車紀錄器。翻攝臉書



花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖9月洪災，全國各地的鏟子超人前往救災，當時在台鐵志學站服務的盧姓副站長笑容甜美、態度親切，讓人印象深刻。不過前天（12/11）副站長下班後發生車禍，顱內出血陷入昏迷，家屬在社群網站發文向網友徵求事發當天的行車紀錄器，鏟子超人紛紛集氣祈禱，希望她早日康復。

據了解，33歲盧姓副站長11日晚上6時55分從志學火車站騎車下班離開，在返回吉安鄉住家途中，行經台9線木瓜溪橋北上時發生車禍，顱內出血、多處骨折，送往慈濟醫院進行開顱手術，家屬希望廣大的好心人提供11日晚上7時到7時30分的行車紀錄器畫面，協助這位在水淹光復時期，為大家服務的台鐵妹妹釐清真相。

文章曝光後，曾經到花蓮光復的鏟子超人將訊息分享到鐵道社團及Threads，當時盧姓副站長甜美的笑容與親切的服務態度令許多人印象深刻，其他鏟子超人也紛紛轉發，並留言打氣，希望副站長傷勢盡快好轉。

台鐵公司表示，同仁日前已完成手術，正在加護病房觀察中，公司會提供家屬最大的協助，期望同仁恢復健康。

