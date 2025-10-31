鏟子超人「暖到」賴清德民調？總統不信任度仍破5成 他：兩大路線脫離民意

總統賴清德10日在國慶演說中強調「今年是台灣崛起的一年」，但在兩岸論述方面，相比之前則大幅減少。《美麗島電子報》最新「2025年10月國政民調」民調顯示，賴清德的信任度、滿意度皆突破4成，相比前期有所回升。對此，媒體人單厚之分析，賴政府執政並無亮眼表現，民調之所以回升，可能是「國慶」與「國難」的雙重影響，政治對立被沖淡；但他也點出，賴清德的不滿意度仍舊過半，因此下個月的民調變化，才是較為明確的趨勢走向。

《美麗島電子報》民調顯示，有41.7%的民眾對賴清德表示信任（15.4%很信任、26.3%還算信任）；47.5%不信任（29.3%很不信任、18.2%有點不信任），另有10.8%未明確回答；與上（9）月相比，信任度上升4.2個百分點、不信任度減少4.8個百分點。單厚之指出，這是賴清德在7月首波大罷免後，信度任首次回升至4成、不信任度首度低於5成，但仍略顯分歧。

滿意度方面，民調顯示，40.1%的民眾對賴清德整體執政表現感到滿意（11.2%表示很滿意、28.9%還算滿意）；53.3%不滿意（有31.2%很不滿意、22.1%有點不滿意），另有6.6%未明確回答；與上（9）月相比，滿意度增加4.6個百分點、不滿意度減少3.7個百分點。單厚之表示，賴清德在7月大罷免後滿意度首度回到4成，但不滿度仍超過半數，且大幅領先滿意度。

根據《美麗島電子報》民調，賴清德在大罷免大失敗後，信任度一度降至36%，不信度任更高達55.1%，皆是就職以來之最，如今兩個月後差距從約19的百分點到僅剩5.8個百分點；賴清德滿意度在8月大罷免後降到31%低點、不滿意為60.5%創下新高，差距幾乎達到2倍，如今僅剩下13.2個百分點。單厚之指出，經交叉分析，泛綠、泛藍、民眾黨、中間選民民調全數回升，其中滿意度又以中間選民從22.3%增為29.1%最多。

針對賴清德的民調回升，單厚之分析，總統國慶演說無特別驚人之處、政府執政也沒有特別亮眼，但在光輝十月下，朝野之間對抗減少，放假多自然降低對執政黨的「惡感」；再者，馬太鞍溪9月23日潰壩導致慘重傷亡，雖中央與地方走災表現不佳，但「鏟子超人」感動了全台民眾，這樣「共救國難」的氛圍持續的國慶，也沖淡了政治對立，連帶讓賴清德的好感提升、負面評價降低。但他也提到，民調顯示，賴清德目前的兩岸、國防路線明顯脫離台灣民意，這可能讓台灣未來的政治增添不確定變數及衝突因子。

本調查時間為2025年10月20日至10月22日，由戴立安設計問券與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI），針對設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾。抽樣設計為住宅電話與行動電話雙架構抽樣，住宅電話以「等比分層隨機抽樣」後再進行隨機跳號處理，行動電話則依數位發展部公布的編碼字首進行後5碼隨機跳號處理。本次調查成功完訪1077人（住宅電話700人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本代表性與加權：對雙架構合併樣本與行動電話次樣本採取「比例估計法」（raking ratio estimation），母體參數為內政部公布2025年9月民眾性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與2024年12月民眾教育程度等項。



