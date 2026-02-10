「鏟子超人」湧入光復鄉成最美風景！陳世凱回顧2025交通部成績單 強調克服極端氣候的施政韌性

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

交通部今（10）日上午舉辦新春記者會，部長陳世凱率3位次長、交通部下轄各機關主管出席。回顧2025年的成績單，陳世凱強調，交通部建立「蘇花路廊三小時啟動疏運 SOP」，落實鐵、公、海運聯防接駁；以及去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件造成公路中斷，台鐵迅速搶通，光復站單日疏運最高達到驚人的5萬人次，成功撐住災區交通、加速災後復原。

回顧2025年的成績單，陳世凱強調，交通部建立「蘇花路廊三小時啟動疏運 SOP」，落實鐵、公、海運聯防接駁，展現克服極端氣候挑戰的施政韌性。（圖／記者盧逸峰攝）

陳世凱說，交通部已從傳統的建設單位轉化為具備高度韌性的「國家神經系統」。陳世凱強調，去年交通部展現克服極端氣候挑戰的施政韌性，更展望今年更有多項重大交通服務與建設的全面升級，目標讓國人感受到「安全有感、便利有感、幸福更有感」。

陳世凱指出，豪雨致災的台鐵平溪線已於今年1月31日全線復駛，不僅完成16處致災點補強，更同步翻新十分、菁桐車站旅運設施，以全新面貌迎接遊客。

在道路安全方面，交通部統計，去年1至11月交通事故死亡人數為2584人，較前一年同期減少190人，呈現逐年持續下降趨勢，近9成民眾有感停讓文化，顯示道路安全改善措施已逐步發揮成效。

陳世凱說，去年已完成增加路口停止線至行穿線最小淨距之法規修訂、改善省道路口照明共420處，並發布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」。今年將持續推進相關政策，強化道路與交通設施改善，推動駕照管理改革措施打造安全平權交通環境。

去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件造成公路中斷，台鐵迅速搶通，光復站單日疏運最高達到驚人的5萬人次，成功撐住災區交通、加速災後復原。圖為味全龍啦啦隊李多慧到光復鄉協助救災。（圖／資料照）





