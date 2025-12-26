鏟屎官注意！家貓也要打晶片 2026年起沒登記可罰1.5萬元

【記者張綵茜／台北報導】為強化飼主責任，農業部自今年起將家貓納入「應植入晶片並辦理寵物登記」的對象，但目前仍以宣導為主、未開罰。自明（2026年）1月1日起，若未依規定為家貓植入晶片並完成登記，最高可處1萬5000元的罰鍰。

依《動物保護法》規定，飼主自2008年起即須為犬隻植入晶片並辦理寵物登記，違者可處3000元至1萬5000元罰鍰。農業部自2025年1月1日起，將家貓正式納入應辦理登記的寵物範圍，但相關罰則延至2026年1月1日才正式生效，罰鍰金額與犬隻相同。

農業部每2年辦理一次寵物數量統計，最近一次為2023年，全台家貓數量約131萬隻；截至2024年，已完成晶片植入的家貓約14萬6430隻，經一年宣導後增至16萬4388隻。為進一步強化管理，農業部於2024年12月16日公告修正「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，正式將貓列為應辦理登記的物種。

農業部強調，若未妥善管理，未絕育可能導致非法繁殖、買賣及流浪貓問題惡化，因此有必要透過登記制度加以規範。依規自2026年1月1日起，家貓未完成晶片植入及登記者，將處3000元至1萬5000元罰鍰，並可限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。

