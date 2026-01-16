鏟肉28公斤！60歲唐綺陽激瘦狂練皮拉提斯 「火辣曲線」全看光

娛樂中心／蔡佩伶報導

唐綺陽出道多年，時常分析星座運勢而受到大家關注，甚至獲有「國師」的稱號，近來，唐綺陽靠著運動以及飲食控制，成功甩肉28公斤，瘦身有成的她也曝光上皮拉提斯課程的畫面，纖細身材全被看光。

唐綺陽常透過社群分享生活，昨（15日）她曬出自己在上皮拉提斯課程的模樣，唐綺陽指出原先看到這些器材都如同懲罰，但隨著時間流逝，「現在居然覺得享受了」，而她勤奮練習效果不錯，她自認身體變得越來越緊實，就連運動後的肌肉痠痛，她也變得享受。

唐綺陽身體曲線被看光。（圖／翻攝自唐綺陽IG）

從畫面可以看到，唐綺陽隨著教練的指導下，一步步完成動作，而她下顎線清晰，穿著的服裝更是襯托出纖細身材，事實上，唐綺陽曾分享減肥秘訣，透露她戒掉含糖飲料跟炸物，搭配運動甩肉不少。

唐綺陽瘦身成功後，投入皮拉提斯運動。（圖／翻攝自唐綺陽IG）

