鏟黨產護國產！21民團上街怒吼 反藍委修法替不當黨產解套

超過十個公民團體今日上街，抗議國民黨提出《不當黨產條例》修正草案，遭疑企圖為救國團、婦聯會等國民黨附隨組織之不當黨產解套。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 國民黨立委游顥等37人提出《不當黨產條例》修正草案，遭疑企圖為救國團、婦聯會等國民黨附隨組織之不當黨產解套。依照立院議事程序，目前隨時可能闖關表決。對此，台灣公民陣線、台灣經濟民主連合、好民文化行動協會、辜寬敏基金會、陳文成博士紀念基金會等多個公民團體今（27）日發起行動，手持象徵「鏟除不義」的鏟子，從台北市中山北路一段30號步行至立法院，表達強烈抗議。

經民連指出，中山北路一段30號為原救國團不當黨產所在地，選擇此地作為集結起點，正是為了凸顯威權時期黨國體制下不當取得國有財產的歷史事實。

台灣公民陣線執委賴中強表示，該處土地原由救國團於1982年自其所屬幼獅文化事業公司取得，建物則於1990年後購入。2016年《不當黨產條例》三讀通過並公布施行前夕，救國團即於8月8日搶先將土地與房屋移轉予建設公司，市價約4.5億元，顯示刻意脫產、規避轉型正義究責的行為。

白色恐怖受難者呂昱：當前已非單純政黨競爭，而是涉及國家認同與民主存亡，轉型正義若被掏空，將是台灣民主的重大挫敗。 圖：經民連提供

白色恐怖受難者呂昱指出，台灣民主化後原以為政黨可在制度下公平競爭，但事實證明中國國民黨始終未放棄威權心態，至今仍拒絕面對歷史責任。他強調，當前已非單純政黨競爭，而是涉及國家認同與民主存亡，轉型正義若被掏空，將是台灣民主的重大挫敗。

經民連智庫研究員涂景亮：轉型正義是民主轉型國家的重要社會工程，不當黨產是為回復財產原有歸屬秩序。 圖：經民連提供

台灣經濟民主連合智庫研究員涂景亮提到，轉型正義是民主轉型國家不可或缺的社會工程，《不當黨產條例》設立目的，在於回復威權時期因黨國不分而被扭曲的財產歸屬秩序，其核心精神是「利益取除」，屬於對物不對人的制度設計。他強調，附隨組織之所以納入規範，正是為防止政黨藉由組織切割規避責任，而此次修法草案試圖限縮附隨組織定義，將嚴重破壞法治與轉型正義基礎。

參與行動的民團認為，救國團、婦聯會在威權體制下，長期透過國家預算補助、壟斷育樂與山林資源、無償占用國有不動產等方式累積龐大資產；婦聯會更以具強制性的「捐款」名義，向民眾與業者徵收鉅額資金，性質形同非法課稅，侵害人民財產權。

針對藍營修法動向，經民連強調，司法院大法官釋字第793號已明確指出，國家有義務回復因威權體制所造成的政黨競爭不平等。此次修法不僅違反憲法民主原則，也背離正當立法程序，要求修正案應重回委員會審查，避免「不議而決」。

好民文化行動協會理事長林芳如指出，不當黨產是威權紅利，更是不義之財，唯有還產於民，才能實踐世代正義。她並呼籲各縣市長與議員候選人，必須對黨產議題清楚表態，面對地方人民長年承擔的歷史債務。

鏟黨產，護國產，21個民團抗議藍營立委為不當黨產解套，基進主席王興煥也出席抗爭遊行。 圖：經民連提供

台灣基進黨主席王興煥則表示，今日行動象徵台灣民主化與轉型正義絕不走回頭路，救國團、婦聯會正是威權時代掠奪社會資源的白手套。若藍白兩黨強行通過修法，呼籲總統與行政院拒絕公布與執行，共同守住民主底線。

與會團體最後重申，剷除不義黨產、守護公共財產，是台灣民主轉型不可退讓的底線，未來也將持續監督立法院動向，要求中國國民黨正視歷史責任，停止為不當黨產開後門。

