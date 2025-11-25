鏡再爆收錢質詢內幕鍾佳濱跟喊查金流 黃國昌辦公室反擊：對鍾水準之低感到遺憾

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

鏡週刊今（25）日報導，民眾黨主席黃國昌先前遭爆臺雅案「收錢辦事」，黃利用凱思國際收錢辦事，涉貪污，而「臺雅集團」已故老董沈裕雄特助鄭淳駿說，自己早聽聞臺雅高層找了三名立委、砸200萬元要求檢調「辦他」，直到黃國昌利用人頭收錢質詢被爆，他才驚覺與之前聽聞的完全吻合，民進黨立委鍾佳濱對此則要檢調釐清。黃國昌辦公室今回應，「本辦不會浪費時間回應，只是對於鍾委員貴為國會議員還身兼執政黨團幹部水準竟然如此之低感到遺憾。」

黃國昌。（圖／民眾黨提供）

黃國昌先前遭爆料，涉嫌收受臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤的200萬，隨後利用質詢法務部長鄭銘謙的機會，為沈裕雄「出氣」。鏡週刊今再爆料，黃國昌利用凱思國際收錢辦事、涉嫌貪汙，沈裕雄特助鄭淳駿說，自己早聽聞臺雅高層找了三名立委、砸200萬元要求檢調「辦他」，直到黃國昌利用人頭收錢質詢被爆，他才驚覺與之前聽聞的完全吻合。

鍾佳濱上午在民進黨黨團記者會上稱，希望檢調針對除狗仔跟監偷拍之外，黃國昌做這件事的金流是透過怎樣途徑？是否涉及不當利益輸送？是否違反立委職權行使法中不能收錢質詢？以及資金是否來自對岸等，這些都是檢調要釐清的。

黃國昌今天一早就率團出訪日本，黃國昌國會辦公室稍早針對鍾佳濱的說法做出回應。黃國昌辦公室表示，繼先前一大堆假新聞被打臉還死不道歉後，詎料，鏡週刊今天竟然淪落到公然替詐騙共犯卸責，再結合鍾委員和無良媒體炒作假新聞，本辦不會浪費時間回應，只是對於鍾委員貴為國會議員還身兼執政黨團幹部水準竟然如此之低感到遺憾。



