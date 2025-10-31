一鏡到底／大腦不外包 簡立峰

簡立峰退休後邀約仍不斷，他平日儘量以視訊開會，省下時間。圖為他日前出席實體活動「2025國鼎人才高峰論壇」，並發表專題演講。

簡立峰從Google退休，至今每天忙翻，各方邀約都請他談AI。他在台北多以Ubike代步，婉拒排場，不僱助理，沒有祕書，只穿黑衣節省決策時間，只為省下時間來幫助他人。AI是蝴蝶效應，是變形金剛，也是他家中靈感灶台的每日主菜，他卻說，可以嘗試替大腦開AI外掛，但別輕易外包你的腦。

簡立峰家的晚餐時刻常見火花，近年熱點是人工智慧，「我和老婆、小孩每天晚餐都在聊AI。」他在新書《台灣AI大未來》序言致謝家人，感謝資管博士太太與孩子們常來踢館，成為他的動力。從運算機制、科技倫理、投資策略到市場漲跌，這張餐桌更像一枚運轉中的創業加速器。

「我小孩都資工背景，老大論文寫大型語言模型（LLM），從事AI產品技術管理；老二論文寫台積電供應鏈使用AI相關計畫，內容敏感，目前還不能公開。」他2個孩子都在台灣長大，赴美學成又回台灣。他接受視訊訪談，背後白牆掛著孩子5歲的水墨畫，畫中是宜蘭老家。孩子們成長軌跡與專業養成相似，老大更酷愛人類學，「孩子給我更哲學層次的思考。我們從人類學觀點去討論未來的AI—它是真聰明？還是假聰明？它只是純粹記憶力非常好？或者，它也有能力去遺忘？」

從不社交的 董事總經理

62歲的簡立峰曾任中央研究院資訊科學研究所副所長、台大教授，最為人熟知的身分，是前Google台灣區分公司董事總經理。他退休後擔任台灣AI公司Appier沛星互動科技、iKala愛卡拉董事，同時是60多家新創顧問，名片上沒有任何抬頭，只有一行E-Mail。



