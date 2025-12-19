一鏡到底／歡迎來到卡加布列島 何志偉

何志偉近日頻頻在桃園拜廟或出席親子活動，被視為桃園市長參選熱門人選。（杭大鵬攝）

星期天，何志偉出席桃園一場幼幼台親子活動，小朋友們跟著台上的葛格姐接蹦蹦跳跳〈卡加布列島〉，何志偉手持泡泡槍手舞足蹈，43歲的他將政令宣導包裹在軟綿綿的童言童語裡，竟也沒有違和之感。

從市議員、立委到總統府副祕書長，從政15年，昔日因美豬政策跟蔡政府唱反調，被黨內同志罵「死小孩」，但他不以為忤，說「死小孩」是一種提醒，不要忘記從政初心。問他到底選不選？他沒有說會，也沒說不會，只說：「若獲黨徵召，將會全力以赴。」

廣告 廣告

分裂的社群年代，仇恨和情緒永遠是最好的武器，沒有一個政治人物可以令2,300萬的人喜歡，但只要煽動230萬人恨你，你就有流量，政壇已然是一個卡加布列島，檯面上盡是猩猩和青蛙，讓一個氣質宛如幼幼台葛格的死小孩競選桃園市長又有何不可呢？

時間是11月下旬的星期日，地點是桃園大有梯田公園。灰撲撲的水泥城市闢建生態公園，有水塘、有稻田、有遊樂場，一場幼幼台活動在此熱熱鬧鬧地進行著。數百名小朋友，跟著舞台上草莓姐接、菠菜葛格蹦蹦跳跳，「我來到一個島，它叫卡加布列島，有隻身穿七彩衣的鳥，對著我微笑。我來到一個島，它叫卡加布列島，小黑猩猩很有禮貌，歡迎我來到。來到小湖旁，綠色青蛙抬頭望，牠和蜜蜂女皇竊竊私語在商量，la la la，大家要跟我一起唱！」

志偉葛格 童言童語宣政令

大有里、褔元里、寶寬里…人群中幾個穿競選背心的里長，圍著一個身穿綠色獵裝的男人，那是總統府副祕書長何志偉。政治人物從來沒有無緣無故的亮相，舞台背板寫著：「桃園HO幸福，親子派對」。HO，是何志偉的「何」。

何志偉昔日因美豬政策跟蔡政府唱反調，被黨內同志罵「死小孩」。（王漢順攝）



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

一鏡到底／走進社會傷口的人 律師林永頌

一鏡到底／ 活成一座金礦 陳淑芳

一鏡到底／沒有名字的鐵牛 金鐘特別貢獻獎得主葉輝龍