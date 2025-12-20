一鏡到底／肉身菩薩 李駿碩

李駿碩是金馬寵兒，34歲的他已獲最佳改編劇本、最佳導演2個獎座。

《眾生相》片名來自《金剛經》：「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」電影脫胎自導演李駿碩的人生約砲故事—肉身菩薩，夜度眾生，流轉於不同的身體，離苦得樂。

電影中，男孩借用這個砲友的身分跟那個砲友互動，藉由虛構的謊言坦白最真實的心事，男人交換體液，也交換祕密，聊孤單與自由，聊生存與毀滅，聊在香港這個島嶼，應該離開或留下。

約砲那些小事和整個動盪的時代突然碰撞在一塊了，李駿碩說從2019年到至今人生就做二件事，監製《但願人長久》和拍《眾生相》，所以時間感知過得比常人慢，「大家都已經在另外一個時區了，可是我還困在裡面。」

10年積蓄 豪賭拍電影

李駿碩（右）在金馬頒獎典禮致詞感謝演員張迪文（左），說：「遇到你，是我做導演最大最大的幸運。」



