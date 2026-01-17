一鏡到底／與飢餓對決 醫師葉漢根

葉漢根是心臟科名醫，也是這間餐廳的總主廚。

葉漢根穿白袍30多年，卻在60歲那年繫上圍裙，醫師斜槓廚師。

不是人生轉彎，是拾回兒時夢想：廚師。他的人生像一部活歷史，活過文化大革命、人民公社與大饑荒，也活過逃亡。為了生存，他總把自己壓到極限，最後在台灣成為心臟科名醫。

如今他奔波診間、實驗室與廚房，寫完醫學論文寫菜單。醫師與廚師，看似風馬牛不相及，但對這個曾經挨餓、偷食物、在死亡邊緣長大的孩子而言，食物與生命，從來就是同一件事。

葉漢根與我們約在他餐廳的包廂內採訪。這間包廂的名稱是「右心室」，對面包廂則名「左心室」，再過去2間分別命名「肺動脈」「主動脈」。

他興致勃勃為我們上起基礎生物課：「右心房的血液會進到右心室，再進到肺動脈，肺動脈的血又進到左心房，再到左心室，接著流到主動脈，然後到全身，最後回到右心房。」

餐廳包廂分別命名「右心室」與「左心室」，葉漢根說，右心房與左心房在另一間分店。

蛙鼠裹腹 捱過大飢荒



