一鏡到底／走進社會傷口的人 律師林永頌

近40年律師生涯，林永頌協助過的幾樁大案件，恰是台灣社會的演進縮影。

他看過人命在法律空隙裡滑落，看過跨國企業犯罪後巧妙卸責。法律是冰冷的，保護懂法之人。

他替那些不懂的人打官司，從冤案、RCA罹癌勞工到卡奴，每一件都漫長艱辛。幸而，法律偶爾是溫暖公平的，這些案子最終都奇蹟似贏了。

如今他65歲了，依舊在第一線協助融資公司的債務人。近40年替公益案件辯護，他卻只用「還願」二字帶過。

我們正要約訪林永頌的前一天傍晚，記者在北市古亭捷運站看見一個匆匆趕搭捷運的身影，貌似林永頌本人。

他的事務所位於古亭站，頗合理，但知名大律師搭捷運，令人一時難以肯定，因此記者與他聯繫確認。他很快回說，是他沒錯。

後來採訪時我們發現，原來他的手機就掛在腰上，裝手機的皮套，邊緣已明顯磨損，加上一個樸素的後背包，又搭捷運，不說還以為這位律師混得沒有太好。

律師林永頌小檔案

出生：1960年

學歷：台大法律系學士、碩士；律師、司法官考試及格

經歷：法律扶助基金會台北分會首任會長、民間司改會董事長、勵馨基金會常務董事等

現職：永信法律事務所主持律師、民間司改會常務董事、卡債受害人自救會顧問等

知名公益案件：RCA案、徐自強案等

現在融資公司的問題，也要等到見血才立法嗎？



