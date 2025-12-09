《鏡報》獨家紐西蘭軍艦過台海遭共艦緊盯 紐國防部證實任務期間有7艘全程跟蹤

紐西蘭軍艦過台海遭共艦緊盯，紐國防部首度公開我成功級軍艦伴航。（圖／紐西蘭國防部網站）

《鏡報》新聞網11月15日以「獨家／國軍聯合情監偵落漆 不明船隻過台海遭共艦緊追才引起衡指所注意」報導紐西蘭軍艦通過台灣海峽，遭共艦跟艦一事，紐西蘭國防部昨天（8日）證實，「奧特亞羅瓦號」在行動期間，該艦由7艘不同的中國人民解放軍（海軍）軍艦全程跟踪，保持安全專業的距離。

雖然紐西蘭國防部在文章中報導有7艘共艦跟蹤，但並未提及國軍軍艦是否有在台灣海峽進行監控，不過，紐西蘭國防部卻在影像圖片中直接將我海軍成功級巡防艦「成功號（舷號1101）」的影像曝光，則也是紐西蘭首次將我軍艦在其網站上曝光。

紐西蘭國防部昨在其網站公布指出，紐西蘭國防軍加強了對聯合國安理會（UNSC）制裁北韓的執行力度，在「威奧行動」中部署了紐西蘭皇家海軍（RNZN）「奧特亞羅瓦號」護衛艦和紐西蘭皇家空軍（RNZAF）P-8A「海神」反潛巡邏機，加強對北韓制裁的執行力道。

紐西蘭國防部指出，「奧特亞羅瓦號」艦旨在支持太平洋安全海上交流計畫（PSMX），以遏制北韓的核武和彈道飛彈計畫。 紐西蘭皇家海軍奧特亞羅瓦號 和 P-8A 海神反潛巡邏機 11月期間，海上巡邏機在東海和黃海國際水域進行了監視和威懾活動。

紐西蘭皇家海軍「奧特亞羅瓦號」艦的全體船員巡邏了總面積達41萬平方公里的區域。 SH-2G(I) 海妖直升機 攔截了兩起可能非法的船對船貨物轉移，確定了七艘可疑船隻，向 49 艘商船發出信號，並通過海事無線電廣播了 79 條威懾信息。

行動期間，該艦由7艘不同的中國人民解放軍（海軍）軍艦全程跟踪，保持安全專業的距離。在空中，P-8A「海神」巡邏機的機組人員目睹了5次艦對艦物資轉移，觀察到59艘感興趣的船隻，並發出了19條威懾訊息。

《鏡報》在11月15日獨家報導，紐西蘭皇家海軍「奧特亞羅瓦號」在經過台灣海峽之際，開啟商船使用的船舶動態資訊系統（AIS）通過，但在澎湖西北方海域遭中共解放軍軍艦直接穿越海峽中線前往攔截，立即引起發國軍最高作戰中心「衡山指揮所」高度重視，當下透過聯合情監偵的手段仍不知是紐西蘭軍艦，讓國軍相當落漆。而當時國防部將領對於紐西蘭軍艦穿越台灣海峽一事，並不願多做說明，僅強調，國軍對於區域間各項軍事動態，都有全面掌握、適切應處，可以確保國防安全。



