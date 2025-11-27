《鏡報3人行》中共能捧能殺！范冰冰「我想重新來過」 周子瑜苦熬十年終於回台開唱！

上週末（11/22～23），台灣娛樂圈超熱鬧！金馬獎頒獎、南韓女團TWICE高雄開唱、民歌50......，一場接一場讓人目不暇給。但在這娛樂狂潮中，最震撼的還是兩個名字：范冰冰與周子瑜。

范冰冰因「陰陽合約」跌落神壇，被中國全面封殺；周子瑜則是十年前只因節目上拿台灣國旗，就被迫道歉。她們唯一的交集，就是都承受來自中國的政治壓力。今天我們就來聊聊，從過去到現在，台灣藝人面對中共伸出的手，有哪些反應？​

廣告 廣告

節目一開場，41J直球盤點范冰冰興衰史：「陰陽合約爆發後，她好像被要求完全不能出現在中國媒體或公開場合！」輝哥補刀：「就像她不存在一樣，這次金馬獎得獎，微博發言都被刪光。」提到她劇中造型被評「一張被摧毀的臉」，輝哥還翻出2015年《壹週刊》時期的壓箱寶：范爺特地飛台醫美，走出診所時臉像戴面具，超震撼！​

接著，輝哥指令播出周子瑜16歲道歉影片，那畫面讓人看了心痛！輝哥怒：「當時只有四個字——人神共憤！」41J接力：「大家都罵黃安，為什麼欺負小女孩？」這影片在大選前一晚曝光，還被認為改變投票意願，讓國民黨得票率跌到31%，遠低於平常35~40%。​

近年台灣藝人立場也多變：有人喊完「祖國」又回台高呼「台灣人」、有人愛台形象根深蒂固卻突然自稱「我們中國人」、也有人不怕被貼台獨標籤，堅持不發聲。這些反應背後，到底藏著什麼？完整精彩內容，趕快鎖定《鏡報》官方YouTube頻道，一起來看！​

📺 每週四中午 12:30《鏡報3人行》

▶ 直播平台｜《鏡報》官方 YouTube

🎤 主持人｜總編輯 邱銘輝、PTT 傳奇 41J



回到原文

更多鏡報報導

《鏡報3人行》館長陳之漢遭元老員工毀滅式爆料 反擊遭嗆「不是你倒就我倒」 feat.鏡週刊資深司法記者－宏不讓

《鏡報3人行》懂吃懂吃！讓舌尖跟著米其林必比登推介跳舞！ feat. 美食部落客 正男(梁孝傑)

《鏡報3人行》川普、習近平、高市早苗「三角戀」牽動台海？賴清德、鄭麗文是國際討厭人物？feat.鏡報政治組主任 鄭宏斌