《鏡報3人行》中共能捧能殺！范冰冰「我想重新來過」 周子瑜苦熬十年終於回台開唱！
上週末（11/22～23），台灣娛樂圈超熱鬧！金馬獎頒獎、南韓女團TWICE高雄開唱、民歌50......，一場接一場讓人目不暇給。但在這娛樂狂潮中，最震撼的還是兩個名字：范冰冰與周子瑜。
范冰冰因「陰陽合約」跌落神壇，被中國全面封殺；周子瑜則是十年前只因節目上拿台灣國旗，就被迫道歉。她們唯一的交集，就是都承受來自中國的政治壓力。今天我們就來聊聊，從過去到現在，台灣藝人面對中共伸出的手，有哪些反應？
節目一開場，41J直球盤點范冰冰興衰史：「陰陽合約爆發後，她好像被要求完全不能出現在中國媒體或公開場合！」輝哥補刀：「就像她不存在一樣，這次金馬獎得獎，微博發言都被刪光。」提到她劇中造型被評「一張被摧毀的臉」，輝哥還翻出2015年《壹週刊》時期的壓箱寶：范爺特地飛台醫美，走出診所時臉像戴面具，超震撼！
接著，輝哥指令播出周子瑜16歲道歉影片，那畫面讓人看了心痛！輝哥怒：「當時只有四個字——人神共憤！」41J接力：「大家都罵黃安，為什麼欺負小女孩？」這影片在大選前一晚曝光，還被認為改變投票意願，讓國民黨得票率跌到31%，遠低於平常35~40%。
近年台灣藝人立場也多變：有人喊完「祖國」又回台高呼「台灣人」、有人愛台形象根深蒂固卻突然自稱「我們中國人」、也有人不怕被貼台獨標籤，堅持不發聲。這些反應背後，到底藏著什麼？完整精彩內容，趕快鎖定《鏡報》官方YouTube頻道，一起來看！
📺 每週四中午 12:30《鏡報3人行》
▶ 直播平台｜《鏡報》官方 YouTube
🎤 主持人｜總編輯 邱銘輝、PTT 傳奇 41J
更多鏡報報導
《鏡報3人行》館長陳之漢遭元老員工毀滅式爆料 反擊遭嗆「不是你倒就我倒」 feat.鏡週刊資深司法記者－宏不讓
《鏡報3人行》懂吃懂吃！讓舌尖跟著米其林必比登推介跳舞！ feat. 美食部落客 正男(梁孝傑)
《鏡報3人行》川普、習近平、高市早苗「三角戀」牽動台海？賴清德、鄭麗文是國際討厭人物？feat.鏡報政治組主任 鄭宏斌
其他人也在看
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人
范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
「國民爺爺」李順載出殯！河智苑淚崩：把老師放心裡 後輩演員鞠躬送別
南韓「國民爺爺」李順載於25日凌晨離世，享年91歲。今（27日）天清晨5點30分，在首爾松坡區的首爾峨山醫院舉行告別式與發引儀式，演藝圈大批後輩到場送他最後一程，現場氣氛哀戚沉重。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
孫淑媚被誘拐為戲犧牲！她揭「片場秘辛」全劇組嚇到 喊：為什麼只有我
由林孝謙執導的新片《陽光女子合唱團》，集結台灣重量級女演員陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、陳庭妮、苗可麗、何曼希共同演繹一群逞兇鬥狠的監獄女子，最後因為對於孩子的愛轉身成爲合唱團的感人故事，贏得好口碑也在金馬觀眾票選拿下最受歡迎電影榜首。來不及在金馬影展看到電影的粉絲也不用著急，《陽光女子合唱團》將於12月24-28日搶先口碑場、12月31日全台上映。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 1 天前
（影）啦啦隊隊長2年前KTV遭環抱性騷 自爆「黑人當面向她道歉」
樂天女孩韓籍成員廉世彬昨被爆遭黃姓韓籍經紀人長期騷擾，引發外界關注啦啦隊工作環境安全。職籃啦啦隊《Queens》隊長Amber 今（27日）與海產出席「鱸石共鮮節」活動時，也提到自己兩年前遭遇性騷事件。Amber當年曾被爆在KTV聚會時遭PLG時任代理執行長周崇偉強抱。她今受訪時再次還原當時情況，坦自由時報 ・ 4 小時前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
男星愛上女學生！「認識3個月就閃婚」 火速升格當爸
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導有「杏壇歌手」美譽的台語歌手陳昶均，睽違3年在今年3月推出第二張台語專輯《一夜情愁》。而他的喜訊不止於此，24日清晨她...FTNN新聞網 ・ 1 天前
開便當店半年仍虧錢！屈中恆妻Vicky鬆口「最大關鍵」 求生現況曝
屈中恆老婆Vicky先前投資副業砸6位數開「和平便當店」當闆娘，先前她曾透露因為保溫箱用電太大導致成本超支，如今開店半年，昨她錄影受訪被問到營運近況也鬆口了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
深夜愛放閃2／艾薇、吳霏「520」又摟又勾愛滿滿 林逸欣與另一半「亞洲蹲」搞笑曬愛
不只他們愛深夜放閃，「G奶子瑜」祈錦鈅與曾被爆婚變的老公 A 先生，9月才被本刊拍到感情依舊火熱。兩人深夜走出夜店後一路牽手依偎，A 先生更貼心幫老婆提包包。走著走著，他竟在大街上直接吻起祈錦鈅的頭髮，完全不管旁人眼光，身旁友人則像對兩人不顧旁人放閃早已習以為常...CTWANT ・ 1 天前
接客串被放鴿子 汪東城直播批劇組：當初怎不想好再問
男星汪東城近年將事業重心移往中國，日前他直播透露，原本已答應一個客串邀約，卻突遭劇組以「角色年齡設定問題」為由婉拒，讓他不悅直言：當初怎麼不想好才問」鏡新聞 ・ 1 天前
原來爸爸是老司機！兒子整理遺物挖出「3.5磁碟片」，網一看秒懂：是紳士神作
對於現代年輕人來說，DVD、CD 這種儲存媒介已經相當少在使用，大多數都是在音樂專輯或是實體主機遊戲上，更別提還有現在幾乎已經消失的「3.5磁碟片」，更可能只有在影視作品中才會見到。而最近一名網友在整理過世父親的遺物時，意外發現了幾張保存良好的磁碟片（軟碟片），由於不知道其中的內容，就發文附上照片向網友求助。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前
媽媽癌症復發離世！宋芸樺靈骨塔哭到崩潰…認：不是在演戲
宋芸樺在影集《人浮於愛》飾演角色潘心彤，坦言這個角色對她來說非常難詮釋，因為角色在劇中經歷了很多階段的自我成長，最大的困難點在於如何去理解跟感受她的這些過程，而她也曾與角色相似：「以前的我也曾常把自己放在最後面，把別人的感受與想法擺第一，雖然我現在已經跨過那個階段，但看到角色就讓我回想起以前的狀態，就覺得非常心疼這個角色。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
衝上Netflix第一名！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜5大劇情看點整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前
樂天女神遭性騷／長期遭韓籍經紀人性騷！ 樂天廉世彬遭爆「需求助身心科」
今年3月，廉世彬與河智媛、禹洙漢以「樂天韓援三本柱」之姿風光來台，如今卻在與樂天洽談是否續約明年球季之際，爆出她長期遭受韓籍黃姓經紀人的各種騷擾，甚至到了需要求助身心科的地步。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
陶晶瑩朝聖TWICE淚崩！公開「子瑜私訊對話」演唱會後1暖舉曝光
韓國女團TWICE本月22、23日首度來台舉辦演唱會，台灣成員周子瑜出道10年終於回家鄉演出，感動不少歌迷。與子瑜一家交情深厚的陶晶瑩，日前陪著女兒荳荳到場朝聖，感動直呼：「台灣跟韓國的距離1750公里，想不到3個小時的飛行，TWICE卻走了10年才走到。」她坦言自己在演唱會上忍不住落淚，並分享與子瑜的私訊對話。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前