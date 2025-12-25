《鏡報3人行》出國怎麼玩～從踏進機場開始玩！ feat. 旅遊達人－傑西大叔

一晃眼，2025即將告別，相信不少人已經安排了犒賞自己的國外旅行，今天我們邀請專注於開箱機場的旅遊達人－傑西大叔，來告訴你機場怎麼玩！還有哪個機場最好玩～

就這麼碰巧，今天桃園第三航廈北廊廳即將發佈正式營運的好消息，而今天的來賓傑西大叔直接搶頭香帶我們來開箱，回想試營運當天，他笑說自己「像瘋子一樣」，整夜沒睡清晨四點就到機場報到，而跳脫台灣以往封閉式的候機室，北廊廳採用開放式，將空間利用來做更多體驗空間，例如按摩區，搭配著機場窗景，可以一邊享受按摩一邊近距離觀賞飛機。

走出台灣，傑西大叔坦言自己是個吃貨，首推北海道新千歲機場，在那可以吃到各種北海道海鮮、各式最道地的日本拉麵，每年還有「冰淇淋大賞」，集結北海道各種不同風味的鮮乳，除了「溫泉飯店」可以提供住宿，國內線還有可以讓飛機迷們大飽眼福的機場飯店，讓你可以享受「躺平看飛機」的視覺享受。

還有更多機場，等你來跟我們一起開箱，完整精彩內容，趕快鎖定《鏡報》官方YouTube頻道，一起來看！​



