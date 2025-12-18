《鏡報3人行》史上最野蠻的立法院？《年改案》這樣改要確欸！可能提早破產？癱瘓立院到底傷了誰？feat.鏡報總主筆－陳嘉宏

《年改案》，從1990年開始，歷經馬政府時期的研究，蔡政府時期的改革，其目的都是為了「更遠的未來」，並非單方面的透過剝奪部分人的權益，造福另一部分的人。今天《鏡報3人行》邀請到從事立院記者三十年的鏡報總主筆－陳嘉宏，帶大家一起深入了解《年改案》的本意。

透過總主筆陳嘉宏的解釋，我們了解到維持年改與暫停年改，會對國庫直接造成多大的「重傷」，而在談論的過程，陳總主筆冷不防地丟出一個立院目前的現況，「以前都說藍綠台上打架，台下能和平相處，但現在的立院不分黨派，連進了電梯都打招呼。」輝哥也忍不住補充，「不同院長有不同的結果。」認為在院長的處事風格，也會進而影響到整個立院。

廣告 廣告

完整精彩內容，趕快鎖定《鏡報》官方YouTube頻道，一起來看！​

📺 每週四中午 12:30《鏡報3人行》

▶ 直播平台｜《鏡報》官方 YouTube

🎤 主持人｜總編輯 邱銘輝、PTT 傳奇 41J



回到原文

更多鏡報報導

《鏡報3人行》史上最野蠻的立法院？ 《財劃法》卓榮泰不副署是傲慢還是護國？feat.鏡報總主筆－陳嘉宏

《鏡報3人行》驚爆！台灣黑幫爆助中國滲透 日本高市早苗「台灣有事論」意外扯出中日關係案外案？

《鏡報3人行》民眾黨爆下車潮！問題出在哪？！李麗娟的安親班為黃國昌搬到仁愛路四段？