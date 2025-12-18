《鏡報3人行》史上最野蠻的立法院？ 《財劃法》卓榮泰不副署是傲慢還是護國？feat.鏡報總主筆－陳嘉宏

《鏡報3人行》史上最野蠻的立法院？ 卓榮泰不副署是傲慢還是護國？藍白會倒閣嗎？feat.鏡報總主筆－陳嘉宏

每年都會編列的《財劃法》，卻在今年讓立院吵成一團，甚至上演「癱瘓立法院」的荒謬劇情，今天《鏡報3人行》，非常難得邀請到在立法院跑新聞超過三十年, 以犀利評論著稱的鏡報總主筆－陳嘉宏，帶大家一起深入了解《財劃法》的本意，以及為何這次會讓行政院長卓榮泰，義無反顧地硬起來「不副署」。

節目一開始，總主筆陳嘉宏以簡單粗暴的四字「劫富濟貧」，來概括台灣如何透過《財劃法》來維繫各縣市的發展平衡、資源分配，而在《公共債務法》的保護下，也明確規範如不能舉債超過15%等等，然而此次藍白強行送三讀的法案，不僅狠狠踩在法規上，更是違反《憲法》第70條，才讓卓榮泰不得不以「不副署」最為最後的捍衛手段。

