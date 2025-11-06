《鏡報3人行》川普、習近平、高市早苗「三角戀」牽動台海？賴清德、鄭麗文是國際討厭人物？feat.鏡報政治組主任 鄭宏斌

本週《鏡報3人行》邀請本報政治組主任-鄭宏斌來跟我們一起剖析，十月份國際大事，川普亞洲行、釜山川習會、日本首位女首相高市早苗、總統賴清德以「魯莽的領導人」登上美國《時代》雜誌，以及新官上任便語出驚人的國民黨主席-鄭麗文，到底內含甚麼政治涵義呢？是否暗藏牽動台海關係的引子呢？

節目開始，主持人 41J快速的為大家濃縮川普亞洲行到底都做了什麼？其中最受注目的川習會，三人紛紛表述自己的看法，皆認為此次的川習會算是溫和的「平手」，雙方都各取所需達成平衡，而在話題上也不在「台灣主權」，算是一種和平落幕。

將視線拉回台灣，近期美國《時代》雜誌有讀者投書，認為賴清德是個魯莽的領導者，來賓鄭宏斌先分享自己對此的看法，認為因賴清德一改以往總統，對於兩岸抱持保守策略，較為強調台灣主權而引發的看法，但也補充該篇作者立場較親中。

相較於賴總統的強調台灣主權，國民黨新任主席-鄭麗文，反而以各種具爭議性的理論，登上國際版面，輝哥直言說道，鄭麗文由支持台灣獨立，轉向喊出「我是中國人」親中的反差極大，鄭宏斌則補充認為，此舉應該是為了當選主席，而做出的「拉票」。

節目尾聲，迎來41J的專屬單元〈J個有料喔〉，讓看似嚴肅的政治話題，以幽默的方式結尾。整節目歡迎至鏡報官方YT收看。

📺每週四中午 12:30《鏡報3人行》準時開聊

▶ 直播平台｜《鏡報》官方 YouTube

🎤 主持人｜總編輯 邱銘輝、PTT 傳奇 41J



