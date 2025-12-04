《鏡報3人行》民眾黨爆下車潮！問題出在哪？！李麗娟的安親班為黃國昌搬到仁愛路四段？

本週又到了國昌哥哥的時間，繼週二《鏡週刊》掀開凱思國際負責人李麗娟神秘面紗，《鏡報》今天又踢爆，喊話選台北市長的黃國昌，已經搬到台北的一處億元宅居住。

今天，《鏡報3人行》主持人輝哥（總編輯邱銘輝）、41J，及鏡報政治組主任-鄭宏斌就來一起聊聊黃國昌，也談到民眾黨近期掀起下車潮，元老、戰將紛紛退黨, 究竟民眾黨發生什麼事情？

黃國昌每每遇到鏡週刊、鏡報出手踢爆，總是一如既往地使出咆嘯功加上問A答B罵一輪，讓輝哥忍不住笑說：「只有鏡文學沒有罵到。」讓在場的人都忍不住笑出來。

廣告 廣告

輝哥緊接將話題拉回，本報今天熱騰騰的爆料，提高聲量的說：「要選新北市長的黃國昌，已經悄悄從新北市搬走，搬到台北市蛋黃區一億元豪宅。」

此外，民眾黨在黃國昌領軍的9個月竟出現退黨潮，鄭宏斌就在節目中分析：「柯文哲與黃國昌，都是比較菁英，比較掌權勢的人，但柯文哲多少還會聽身旁的人說話...」

今天除了滿滿的國昌，41J特地準備與近期突然爆紅的議題《馬關條約》，原來，41J曾「親臨簽約現場」位於日本山口縣下關市的「春帆樓」，一睹歷史的樣貌。完整精彩內容，趕快鎖定《鏡報》官方YouTube頻道，一起來看！​

📺 每週四中午 12:30《鏡報3人行》

▶ 直播平台｜《鏡報》官方 YouTube

🎤 主持人｜總編輯 邱銘輝、PTT 傳奇 41J



回到原文

更多鏡報報導

《鏡報3人行》中共能捧能殺！范冰冰「我想重新來過」 周子瑜苦熬十年終於回台開唱！

《鏡報3人行》館長陳之漢遭元老員工毀滅式爆料 反擊遭嗆「不是你倒就我倒」 feat.鏡週刊資深司法記者－宏不讓

《鏡報3人行》懂吃懂吃！讓舌尖跟著米其林必比登推介跳舞！ feat. 美食部落客 正男(梁孝傑)