《鏡報3人行》非洲豬瘟危機 台灣豬肉還能放心吃嗎？ feat.獸醫師 孫文瑛
本集直播邀請獸醫師孫文瑛，與大家聊聊台灣現正面臨的非洲豬瘟，從何而來又該如何應對。
在節目一開始，主持人41J幽默地開場：「這個月歡迎大家進入穆斯林的世界。」表達接下來台灣將因豬隻禁運禁宰，即將面臨無豬可吃的狀況，主持人輝哥也忍不住發難：「前幾天去餐廳吃飯，點不到愛吃的豬肝，那個當下我真的深深感受到非洲豬瘟對生活的影響。」
台灣今年６月才躍升亞洲唯一三大豬病非疫國，短短幾個月，爆發非洲豬瘟染疫，讓全國人心惶惶，對此孫醫師表示，非洲豬瘟僅會在豬隻間傳染，並非人畜共通，也不會對其他動物造成影響，她也說明，吃到染疫豬確實心理上會覺得「怪怪的」，但其實對人體不會造成影響，此話一出讓大家安心不少。
孫醫師特別針對＂廚餘養豬＂，指出有高風險傳播疾病、營養超不均、食安大地雷以及看似省錢未必划算這四大風險，輝哥與41J也分享對於台灣廚餘回收方式的看法，表示目前廚餘回收，各縣市規範並不同步，國民對廚餘分類概念也較模糊，可能就是把”吃”的東西，一股腦的當作廚餘，不僅對畜牧造成威脅，生態也是一大考驗。
完整節目歡迎至《鏡報》官方YT收看。
📺 10/2（週四）中午 12:30《鏡報3人行》
▶ 直播平台｜《鏡報》官方 YouTube
🎤 主持人｜總編輯 邱銘輝、PTT 傳奇 41J
