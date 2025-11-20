《鏡報3人行》館長陳之漢遭元老員工毀滅式爆料 反擊遭嗆「不是你倒就我倒」 feat.鏡週刊資深司法記者－宏不讓

本週《鏡報3人行》邀請到我們鏡報好友「宏不讓」，一起來聊聊館長陳之漢，近日他被元老級員工聯手毀滅式爆料，不僅針對他的個人私德，連他衣服下的「私領域(男性特徵)」也被爆光光，然而針對爆料，館長喊自己是「被威脅」，被爆料只是因為他們要不到錢而挾怨報復，至今雙方口水戰仍持續進行中。

節目開場，主持人 輝哥先幫大家說明事件始末以及爆料內容，宏不讓表示一開始爆料延燒時，針對館長要求員工傳私密照、睡館長以及3公分，他抱持不敢置信的態度，一直在等待館長的回應，「不能面子、裡子都輸啊！至少裡子要贏啊！沒想到他回應竟是足以堪用就好，那就中了！」

回顧館長爆紅至今政治立場搖擺不定，從反中驟變成高喊中國是祖國，宏不讓表示，台灣雖為民主自由的國家，人民享有言論自由，但若涉及收受中國資金，具體付諸行動進行宣揚中國，這將涉及國安法與反滲透法。完整節目內容完整節目歡迎至《鏡報》官方YT收看。

📺 每週四中午 12:30《鏡報3人行》

▶ 直播平台｜《鏡報》官方 YouTube

🎤 主持人｜總編輯 邱銘輝、PTT 傳奇 41J



