《鏡報3人行》驚爆！台灣黑幫爆助中國滲透 日本高市早苗「台灣有事論」意外扯出中日關係案外案？

日本新任首相高市早苗一句「台灣有事，日本有事」，讓中國與日本關係日趨緊張，中國除了不斷用外交與經濟手段施壓，更重提「琉球地位未定論」，意圖挑戰日本政府對沖繩的主權，然而即便中國動作不斷，此次日本卻一反常態的強硬，堅不改口之餘，更宣布將在沖繩西南諸島部屬飛彈作為反制，原來其中暗藏許多日本對中國累積的不滿情緒，今天《鏡報3人行》邀請鏡週刊社會組主任-傅崇琛，一起來剖析到底什麼原因讓日本選擇「硬起來」。

節目一開始，41J準備了從高市早苗發表「台灣有事論」後，中國到底做了什麼，讓中日雙方關係逐漸緊繃，隨後，輝哥說：「上週鏡週刊報導，台灣黑幫爆助中國滲透日本，請來賓鏡週刊社會組主任-傅崇琛來跟我們說明一下。」

傅崇琛一開口，整個專業度爆表，細數在高市早在台灣有事論之前，其實中日雙方就有暗潮洶湧，只是在言論一出，日本社群軟體上「鼓吹琉球獨立」的言論開始受到政府關注，加上5月份時由《鏡爆》獨家踢爆中國透過親共的台灣黑幫分子協助情蒐，讓日本政府更為關注。

今天的節目，除了有針對現在中日台三方的國際關係進行分享，更有41J提供專業的「講古時間」讓原本嚴肅的議題，間接的有了喘息。完整精彩內容，趕快鎖定《鏡報》官方YouTube頻道，一起來看！​

