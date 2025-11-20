鏡大咖／不要這樣好不好 柯煒林

7月底柯煒林宣告患肺腺癌第4期，但他除了來台宣傳電影，也說自己工作狀況如常，直說：「身體沒問題，休息什麼？」

曾以《濁水漂流》入圍金馬獎男配角獎，今年，香港演員柯煒林以《大濛》入圍金馬影帝獎項。對他來說，這是怎麼樣的一年呢？七月底他宣告得了肺腺癌第四期，因而大家看他的眼光都是「你是不是快要掛了？」「你去休息好不好。」的眼神。

服藥治療中的柯煒林強調自己很好。但真的抱歉，可能我也難免流露出那種「你還好嗎？」的眼神吧，柯煒林感覺到了，「不要這樣好不好！」別再當他是病人，停止！他的眼耳鼻舌身意，渾身上下都在傳遞這樣的訊息。

很明顯是個E人的柯煒林，有他在的地方，現場很歡樂、很多笑聲。《大濛》的導演陳玉勳拍戲時會罵柯煒林：「你不要一直來找我講話！」柯煒林笑說，誰叫那時他對自己的表現很不安，而那只有導演可以撫慰他。

雖然有病但沒關係 柯煒林

1992年1月22日生。香港男演員，以《濁水漂流》入圍第58屆金馬獎最佳男配角。曾演出台灣電影《破浪男女》。主演電影《大濛》入圍第62屆金馬獎最佳男主角。《大濛》將於11月21日至23日舉辦口碑場，11月27日全台上映。

憨呆接下時代劇，演出生活感好難

E人難免帶來躁感。奇妙的是柯煒林的濃度卻剛好，即使他正站在攝影棚之中，偶爾一瞥他的神情，卻像退到遠遠的後方觀看著這一切。是躁與靜的共存。

可能因為病情，柯煒林發現自己的心可以好安靜喔，「像一根針掉下去發出的聲音都聽得到。」



【點擊看完整全文】





