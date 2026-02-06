鏡大咖／他的世界有夠奇妙 范少勳

少勳的職場冒險記繼續升級，從菜鳥業務員搖身一變成為凶宅房仲，這回面對不只有職場凶險，而是真正的生命危險。

范少勳在《Ｘ！又是星期一》演個菜鳥業務員，面對職場千奇百怪的生態，一路過關斬將；到了《凶宅專賣店》，則是誤打誤撞踏入房仲業的菜鳥，但這回等著他的，可是有很多的猛鬼，感覺光是要保住小命就比升官發財更難。

奇人異事已收錄 范少勳

11月4日生，演出《HIStory 2—越界》進入演藝圈，以電影《下半場》榮獲第56屆金馬獎最佳新演員，《阮三个2》入圍第55屆金鐘獎益智及實境節目主持人，《比悲傷更悲傷的故事：影集版》入圍第57屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角，《Ｘ！又是星期一》入圍第60屆金鐘獎戲劇節目男主角。新作《凶宅專賣店》於Disney+播出中。

廣告 廣告

照理說，大家都想跟鬧鬼的房子保持距離、越遠越好，但是范少勳卻在戲裡不光住在凶宅，甚至賣起了凶宅，相當違悖常理，「對啊，這也是我自己喜歡這個故事、這個劇本的很大原因，是他就很像真實的人，很活生生的。戲裡每一個人都有不得已的苦衷，像是在逼著他走，或者是說，他好像迫於無奈才得這樣做。所以每個人都有一個弱點，都有一個難處。」

大家聽到凶宅都避之唯恐不及，這也是范少勳之所以喜歡《凶宅專賣店》的理由，就是每個角色後面都有不得已的苦衷，有一個弱點、難處，逼得他們不得不這樣。

住進凶宅 碰上了也只能這麼做

「有些觀眾，其實看到阿澤的媽媽跟爸爸，與小孩之間的互動，也開始覺得，『是不是有些什麼隱情？』『這個媽媽是不是怪怪的？』『爸爸好像也不太正常，到底是誰的問題？！』在驚悚的前提之下，觀察力很犀利的觀眾，就會開始去察覺到這些不同細節，也是這齣戲為什麼可以吸引著觀眾持續往下看的理由。」

范少勳能理解劇中人阿澤，那種沒得選，只好硬著頭皮面對的處境，那是源自他個人徒步環島的經歷，「在那個當下，你也沒得選，怕不怕這件事情只能放一邊。」

既然是關於超自然題材的戲，少不了要讓劇中人撞鬼的情節，但我也很想知道，為什麼他飾演的阿澤都已經碰到那麼多怪事了、電燈忽明忽滅，怎麼一點警覺都沒有，還一路朝著詭異的地方前進？「我覺得阿澤在某些時候，處於跟別人不同的環境下，是很難理解他會怎麼面對這些情況？就像是凶宅，很多人都覺得很可怕、不要碰，但他是沒辦法、沒得選，就只能住進去。」范少勳說，沒得選擇的當下，人就是碰上了，也只能這樣做。

他想起過去曾徒步環島的經歷，當年是拍完 《通靈少女2》的時候，「我徒步環島時，是自己一個人，當時一共走了一個月。如果問我，像戲裡那些荒謬的狀況，都會是真的嗎？有時真的不曉得該睡哪裡，我就抱著行李、蹲在路邊，也就這樣瞇著眼睡。」

《凶宅專賣店》中范少勳飾演阿澤，住在凶宅裡，還當上凶宅房仲，處理一間又一間充滿靈異傳說的房子，鬼也是一個比一個還猛。（Disney+提供）

環島冒險 弟弟要不要來睡我家

范少勳說，那次徒步環島時碰上什麼狀況，都是一路硬著頭皮面對，「有時候，真的手機沒電了，不然去問問路邊的房子，看可不可以借我充電一下，所以什麼狀況都會有。難道不會覺得可怕嗎？他說好像在那個當下，你也沒得選，怕不怕這件事情只能放一邊。」

以前沒接觸過這類事，假使要范少勳去當凶宅房仲，可能會不敢，他說現在演完了，也許敢，畢竟大家都是因未知而感到恐懼。

分明從小到大，都是跟家人住在一起，范少勳也很難解釋，為什麼要選擇獨自環島的旅行，但就把這一趟看成是一場大冒險，「當要離開一個環境、到另外一個地方，我是自己背著帳篷就出門了。問我會不會擔心或害怕，當時我設定每天要走上25公里，但不曉得今天走完25公里，是不是真的會走到一個可以住的地方？或者找得到落腳處？我真的也遇過，路上有人就說：『弟弟，你在環島，你要不要來睡我家，我家有空房。』聽起來好像滿方便的、不用花錢，但是我敢去嗎？我也睡過香客大樓，那都是不同的體驗。」

「每一個房子裡面，為什麼會留在裡面，為什麼會留下來，為什麼會捨不得走？」范少勳說，看完這齣劇，可以讓人多想一點、多做一點，那就夠了。

相較之下，戲裡的阿澤住在凶宅都習以為常，范少勳的冒險算是輕鬆多了，「這已經算是我自己一個人鼓起勇氣去面對，一件對我而言充滿未知的事。」

難以理解 與林哲熹冥冥中糾纏

在出道前，范少勳曾嘗試過不同的行業，但好像沒有做過賣凶宅的房仲，會不會想嘗試看看？「如果我今天還沒有接觸到這個故事的話，我不敢；但我現在自己經歷這個劇情，演完了阿澤，也許現在的我敢。」他強調所謂的敢，其實就是尊重，畢竟大家都是因未知而感到恐懼；但既然已經知道是怎麼回事，就要懂得跟另外一個世界互相尊重。

以前開過Uber，范少勳說最常被檢舉車子太髒，可是每一回車子整理好，接著就碰到下雨，這可能是最百思不得其解的謎團了。

但還有一個值得講的小故事，就是以前范少勳開Uber的時候，曾載過林哲熹；後來林哲熹演了《女鬼橋》，而《女鬼橋》的導演則拍了《凶宅專賣店》。是不是，一切都連起來了？！「我載完林哲熹之後，就先跟林哲熹一起拍《樂獄》！」

《Ｘ！又是星期一》范少勳飾演菜鳥業務，一邊工作一邊面對職場各種千奇百怪生態。（鏡文學提供）

所以跟凶宅房仲相比，開Uber遇到奇人異事的機會多嗎？范少勳說碰上古怪客人都覺得算了，趕緊收工下班就好，「以前我超常被檢舉車子太髒，但我真的很無奈，就是每次車子剛整理好，接著就下雨，所以這種事情就只好自己吸收了。」是啊，這才是真正令人百思不得其解。

場邊側記

《凶宅專賣店》全劇膽子最大的人是誰？「應該是陳信彰（本燙），因為他以前去鬼屋開過直播。」

在拍攝的時候，劇組請了道長擔任顧問，以防萬一，所以道長真的有在拍戲時暗示過演員，最好什麼不要亂碰、以免惹禍上身嗎？范少勳說，如果真的碰上，應該也沒人可以讓他躲，「大家都自己先走。」

造型：又慈 化妝：Wini Chen 髮型：EDMUND from ZOOM Hairstyling 服裝提供：BURBERRY、HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 首飾與手錶提供：PIAGET 鞋子提供：PEDRO

更多鏡週刊報導

鏡大咖／放下執念，立地練愛 姚淳耀

鏡大咖／一句話突破喜劇盲腸 孫可芳

鏡大咖／電影就是他的靈魂美食 西島秀俊