鏡大咖／半日照的能量剛剛好 劉以豪

劉以豪形象陽光開朗， 但自我的疑惑卻從未少過， 這也是他接演黑暗或悲傷角色的重要燃料。

劉以豪愛植物的療癒，

喜歡跟植物說話。

若把人比擬植物，

他希望自己是半日照。

有流動、有自由，

也沒有錯過陽光。

但也苦惱，

因為病蟲害可能也難免不了。

病蟲害可能有著某份隱喻。

這幾年劉以豪演出媽寶、

山林恐怖片，

至監所裡的教誨師⋯

這些角色某部分

都觀照了他內在的一部分。

「但殺青後一定要剪頭髮。」

他的儀式感，

肯定也是自我療癒的啟動。

面對內心的病蟲害 劉以豪

1986年8月12日生，以模特兒入行，在電視劇《我可能不會愛你》打開知名度。2018年主演電影 《比悲傷更悲傷的故事》 在亞洲大賣。今年陸續推出劇集《童話故事下集》《山忌 黃衣小飛俠》。新作為職場喜劇《監所男子囚生記》，每週六晚間8點於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo首播，每週日晚間8點於八大戲劇台開播，12月14日起每週日晚間10點於台視開播。

劉以豪演劇集《監所男子囚生記》時並不覺得艱難，因為這是一部很直男、很監所的歡樂劇集，他和楊祐寧、陳澤耀等人演得開心極了。不過，因為他在裡面演出教誨師（輔導受刑人專業人員，需通過司法特考三等監獄官考試），角色是最正經的那一個。他忍不住正色形容：「角色很愛揪錯，也很嚴厲。」

劉以豪（右）在《監所男子囚生記》發現陳澤耀（左）有什麼祕密，但因為是喜劇設定，兩人的互動也擦出奇妙的火花。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

「我自己也有這樣的個性在裡面。就一直想要做對，想要做得更好。就把這樣的我擴到極致。」雖然是喜劇，但關於受刑人及背後家庭的記事也是敘事線，同樣有帶來壓抑情緒的時候。「有不舒服的時候，因為那個環境也是受限的。難的是自己要揪錯，有時大家玩得很開心時，我自己的狀態還是要繃著，就一直想，這樣符合我的人設嗎，會一直進入一直在抓問題的狀態⋯」

不受限的瘋狂 要有底氣才扛得住



