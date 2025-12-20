鏡大咖／在反派世界灑點陽光 鍾欣凌

拍照時的鍾欣凌看起來能歌善舞，在電影裡也是如此，但戲外她覺得唱歌跳舞最難。印象中的鍾欣凌，永遠給人開心跟溫暖的印象，而過去這一年，她的戲路多變，堪稱獨樹一幟。

一年前大家都在瘋《影后》，鍾欣凌一句「是我先看到的」變成了迷因哏圖，傳送著無法言喻的溫暖。

沒想到這一年內，先是《回魂計》看到她心狠手辣，又在新片《陽光女子合唱團》扮演受刑人，鍾欣凌一下子就跨入反派的世界了。

仔細回想起來，其實鍾欣凌頭一次演壞人，應該是電影《當男人戀愛時》的大姐頭蔡玉娥，可惜劇情只交代邱澤跟許瑋甯，沒解釋最後她怎麼了，所以總算在《陽光女子合唱團》坐牢了嗎，算是惡有惡報？

鏡頭前能夠展現可愛又陽光，但鏡頭以外，鍾欣凌是安靜的人。

胖姐突然變臉 鍾欣凌

8月12日生，曾以《Dr.酷》獲得第36屆金鐘獎兒童節目主持人獎，電視劇《雨後驕陽》獲得第49屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，《你的孩子不是你的孩子—貓的孩子》榮獲第54屆金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角獎，《我的婆婆怎麼那麼可愛》拿下第56屆金鐘獎戲劇節目女主角獎。新片《陽光女子合唱團》12月24日推出口碑場。

壞人內心 應該也有光明

「其實這題目滿好笑的，我就想了一下，不可能是蔡姐被抓進去關，她年紀應該還更大。」鍾欣凌推論，最有可能是蔡姐找個人頂罪，這樣解釋就通了；至於為何願意犧牲呢，她也有一番理論，「因為最後她發現，自己沒有什麼長才，好像只能去幫人討債，可以讓弟弟妹妹念書、有衣服穿、有東西吃，她覺得會很幸福，所以就心甘情願去做。」

