鏡大咖／好好吃飯就是人生樂事 胡宇威

在美食之中，胡宇威找到了療癒自我的方法，無論這天發生什麼事，都能讓內心找到平靜。

胡宇威好像煮菜煮上癮了，怎麼才在實境節目《我們這一攤2》看完胡宇威挑戰夜市擺攤煮菜，接下來又在戲劇《就算一個人也可以好好的吃飯2》繼續煮菜，是不是從此以後被「定型」了？

胡宇威就只會出現在跟美食有關的節目中嗎？

「因為我對食物真的很有興趣。」胡宇威當然沒有要被定型在美食的領域，但也承認不管是為了拍戲而煮菜，還是為了做節目而煮菜，他都非常樂在其中，「這個都是一個養分，可以讓我在過程中，不斷更上一層樓；無時無刻，都在學習跟食物有關的種種。」

勾起心中餓意 胡宇威

7月24日生，演出電視劇《真愛趁現在》走紅，於《全明星運動會》第1季獲最有價值運動員獎；以《我們這一攤》入圍第59屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎；憑《不在我的世界當勇者》《上船了各位！》入圍第60屆金鐘獎實境節目主持人獎。新作品《就算一個人也可以好好的吃飯2》11月起於公視+上架。

幕前頻下廚，開餐廳規格要拉高

去年在另外一檔實境節目《上船了各位！》，胡宇威除了划船以外，更多的鏡頭是他在船上認真煮飯，加上《我們這一攤》系列累積了在台灣各大夜市擺攤的經驗後，讓人感覺他好像隨時準備要去開餐廳了。「沒有。」胡宇威說，是可以當作副業經營，但煮給自己吃，跟收錢煮給別人吃，的確是兩個不同的境界，「煮給自己吃，其實真的可以很隨便。煮給別人吃，因為別人要付錢給你，所以規格要拉很高。」

廣告 廣告

從看著爸媽下廚進而產生興趣，胡宇威在下廚之中找到調劑身心的方法。



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

鏡大咖／這個滿足的男人 邱澤

鏡大咖／地獄的門打開了 蕭煌奇

鏡大咖／家裡的那些事 曾敬驊