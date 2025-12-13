鏡大咖／婚姻萬般種種 她感同身受 楊千霈

即使受傷過後， 還是要找回愛人的能力。 楊千霈年初證實已離婚， 而人生所經過的， 都成為她豐沛情感的來源。

忙完今年金馬紅毯後，楊千霈迅速歸位舞台劇的排演。劇的主題，說的是婚姻。楊千霈笑說，劇本太觸及人性也太寫實了，讓已嘗婚姻滋味的人，排戲時都歷歷在目。

楊千霈想要演戲，也一直很想得到演員的標籤。金馬獎前她多事纏身，舞台劇編導黃致凱在排演時，跟她說：「千霈，關掉視窗。」她一直是可以同時多工又專注的人，但想擁有演員這標籤，勢必要有捨才有得。

關於愛與生活的事 楊千霈

1982年3月9日生。高中時在中視《我猜我猜我猜猜猜》被發掘並出道。18歲開始主演偶像劇，主持16屆金馬獎星光大道，台風備受肯定。2016年與前夫洪家傑交往19天後閃婚，育有2女，今年初證實離婚。新作舞台劇《倒數婚姻》售票中，台北場演出時間為2026年1月2日至4日、桃園場3月14日、高雄場5月9日、台中場6月27日。

我們講起看電影。為了第16年主持金馬紅毯，楊千霈看了46部作品。她回憶，自己是在婚姻中，才開始懂得，人為什麼會想獨自看電影。以前她做什麼事都會想找朋友一起，連上洗手間都是，「但我懷第一個小孩時突然想自己去看電影，去戲院時，我記得那時我肚子很大，開車還頂到方向盤⋯」

這時訪問其實已經結束了。從訪問起，楊千霈一路說著，如她主持的場子，把握時間、掌握方向，沒有冷場的空隙。直到她說起想要一個人開車去看電影的那件事，突然間車窗灌進來冷冽的空氣。每個人或多或少，都需要獨自感受一下冷冽，那從來不是能與他人分享的事。

媽媽可以閃婚，教育女兒不行



