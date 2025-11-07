鏡大咖／自己的小時光 六月

六月的生活過得規律，幾點起床、幾點送小孩上學，哪幾天要打球。但這樣的日子過久了，她也開始會提醒李易該有一些浪漫的小動作。

雖然今年已經從師大EMBA畢業了，但其實六月還是有參加校友會，又是社團的卸任社長，許多活動仍要出席。六月說，她習慣每天早上5點半醒過來，老公李易與一對兒女都還在睡，那一個小時自己的時光，她很珍惜。

「我確定不會有人起床，我可以好好滑手機。」 六月講話不疾不徐，在日常的更迭與細瑣之中，大熱大躁都熄滅了，光是與自己獨處的小時光，就何等珍貴。

李易小六月7歲，兩人結婚14年，有一子一女。生活與愛情都成為每天日常，有時六月覺得李易是她的第3個小孩。這樣還能保有浪漫嗎？六月想了一下：「現在啊，還是有浪漫的某一些部分。但我覺得那個已經實現於日常生活當中，像他知道我喜歡Miffy，今天就買了一顆抱枕給我，然後我就覺得還滿浪漫的。」算是驚喜嗎？「當然是需要被提醒，哈哈哈哈。」

六月的碩士論文是以創效理論來研究藝人經營副業，「寫出來發現藝人除了有公眾影響力之外，絕大多數都該再加強做生意的專業知識。」

在下龜毛家政婦 六月

本名蔡君茹，1976年3月17日出生。1998年以電影《果醬》獲台北電影節最佳新演員。2001年以《逆女》獲得金鐘獎單元劇女主角獎。2012年以電視劇《愛回來》入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎。2011年與同為藝人的李易結婚，2024年底差點鬧婚變，現仍不忘放閃。六月於2025年6月拿到師大「國際時尚高階管理碩士在職專班」學位。

男人是吧 才結了個婚浪漫度都轉變了

六月說，兩人剛在一起時，李易非常浪漫，但她很不浪漫。然而，當現在的六月想要追求浪漫時，「他會覺得，老夫老妻實際一點比較好⋯」的確有感受到差別。六月笑說，以前她想要的，李易的個性是會想盡辦法把所有東西都買來。「現在不一樣囉，我丟這個東西給他，說我喜歡這個，他會回，哪裡可以買？」「我就覺得，『嗯⋯』」



