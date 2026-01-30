鏡大咖／自由的牽繩 鍾瑶

大概是家庭背景造就，鍾瑶的性格有種淡有種灑脫。從小到大，她遇到太多事，與太多心碎的片段，只能讓自己練出百毒不侵。

自由是什麼？這題就讓鍾瑶來回答。因為年少的她曾到各地去闖盪，有著飄盪各地的自由。但同時她卻常自問，那一條可以牽住她的羈絆究竟是什麼？

什麼是自由？比起無邊無際，卻可能會爆掉的無限開闊。當由內在去實踐自由，心安定著、身也有了歸屬之處。這種自由有邊界、有它的牽繩，但這種自由，卻因為自己終究會回到一個地方，於是更敏銳於自由。

前幾年曾遇到戲劇圈的低潮，及自我的低潮，鍾瑶有一陣子沒接到戲。困惑之時，她想，就盡量讓自己動起來吧。於是她開始寫書。從自我的身世顛簸、母親的特立獨行，到鍾瑶對自己身體、感情、事業的過去脈絡。整理了這些，內心的齒輪轉動，她也準備好了，前往下一段未知。

哭與笑難分解 鍾瑶

1986年7月30日生，原為模特兒，轉進演員領域。代表作有劇集《姊的時代》《人選之人—造浪者》等。曾以《替身》《何百芮的地獄毒白》入圍金鐘獎迷你劇集女主角獎、女配角獎。近期發行個人故事新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》，新作《何百芮的地獄戀曲》現每週日晚間21：00於八大戲劇台首播，MyVideo 與Netflix於同日晚間22：00上架。

自由啊自由 貓牽住了那條線

生命與際遇自有生有滅，鍾瑶對此往往淡定。前年，鍾瑶19歲的貓Bucca走了。她因中途奶貓的關係，收養新的小貓歪比。「因為從小經歷滿多的，我會覺得生死有一個好的循環，所以我在這時反而會稍微看淡一點。」比起因為貓死了很傷心，鍾瑶知道，還有活著的生命更需要她。

前年19歲愛貓Bucca走後，鍾瑶因中途一窩奶貓，而再養了貓兒子「歪比Wybie」。（翻攝自鍾瑶IG）

「我目前還沒有要結婚生小孩的計畫，這些貓是我的家人，」鍾瑶俏皮說：「大家都曬小孩我曬貓。」這種淡，也包括鍾瑶選擇以第三人稱來寫自己的故事。故事裡不是我，而是她，俯瞰著人生至今的流域與地貌。甚且，自身隱伏的流向，或許也得用這種視角來理解。

雖然未到身世飄零的程度，不過鍾瑶的家庭肯定是非典型家庭。爸媽分開，三姐妹跟隨媽媽，媽媽在她13歲時突然去世。於是她們跟著姑姑及姑丈生活，而這個大家庭裡，有姑丈前一段婚姻的兩個女兒，及鍾瑶伯父的兩個小孩。 鍾瑶形容這是一個大雜燴家庭，但仍強調「味道豐富、健康美味」。

姑姑養育這麼多孩子，經濟與關注都有拮据時，但仍持續送鍾瑶上英語補習班，成為她之後出國闖盪當模特兒的資本。18歲鍾瑶打工自立賺學費，也至日本、紐約、巴黎各地工作。大把的自由，她肯定感受無盡。鍾瑶卻說，自由是雙面刃，漂泊的路上，對自由的感覺比較少。

鍾瑶出新書提到自己轉型演員的背後心事， 坦言曾經嫉妒別人或羨慕別人的成功。 字間坦誠，也引起一些演員同行的共鳴。

或許自由有如草莓般。初始以它微妙且肆意的香氣挑引著你，但果肉熟爛之後的發酵氣味，最後與腐爛只有一線。鍾瑶說著，「在追尋所謂自由的路上，其實一直都在尋根，『我要不要回家』『家裡有沒有人在等我』，在每一趟旅程中，一直去思考這個問題。」

終於啊終於 三姐妹戶籍團聚

鍾瑶前年第一次買房，有了一個真正屬於自己的家。對自由，她更有感觸了。「有了自己的家之後，就想著我要回家，地址寫得光明正大，我就是住在這邊。自由的另外一面，是你需要一個根一個家。」

她們三姐妹原本戶籍一直寄放朋友親戚處，必須遷來遷去，現在姐妹戶籍都可以落在鍾瑶的家。對這種家人未能在一起的飄泊，鍾瑶雖然有所感慨，不過仍幽默收尾，「真的也滿煩的，她們現在什麼罰單也全都寄到我這邊⋯」當然，這樣的抱怨其實也不是抱怨。

因為過去的生活其實不太安定， 鍾瑶說自己一直有顆急躁的心， 可是當自己以兩年時間 寫下自己所想時， 就突然可以靜下來了。

她早逝的母親曾經當過演員，鍾瑶想想，自己有些鏘、有些瀟灑的部分，可能真的是遺傳到自己媽媽。「我媽瘋瘋的。有一天她買了新車，很開心，立刻載著我們三個女兒上路兜風。那天颱風要來了，她突然說想去洗車，我們還以為只是趁下雨沖一沖，結果她直接把車開到海邊堤防停下來，浪打上來，這其實很危險，我媽卻說：『哇，這洗得好啊。』」

或是媽媽會邊開車打開窗子，讓沖天炮飛出去。就是這麼瘋！鍾瑶邊笑：「我媽是一個很會找樂趣的人。但現在她最好笑、最酷的部分永遠都在我們心中，也不是一件壞事。」

她面對前事的確有自己的視角，悲慘的事用幽默的濾鏡去處理。那些看似悲慘或辛苦的事，就迅速退入一個被歸為「過去」的領域，而她也調整了看它的方式。

鍾瑶回想起自己的成長歷程時說， 「當下經歷那一切時， 我並不覺得自己很辛苦。」

像鍾瑶在書中提到，自己在30歲時開乳房纖維囊腫的小手術，隔天工作一整天，傷口因拉扯無法止血。她因而與繃帶相處近月。她說：「好幾次脫掉衣服站在鏡子面前，它已經很小一對了，其中一邊卻又更小了，加上包了繃帶，覺得慘不忍睹。我一個人面對這一切，那時覺得特別孤單。」

從模特兒出身，鍾瑶經歷過自我對外在的挑剔，像是「我胸部也太小了吧」，當她發現別人把重點聚焦在她的表演時，這條綁縛於她的繩索才開始放鬆。雖然可能是悖論了，因為，當她是那個被看見的人，外表依然是重要的。清淺的笑是鍾瑶某種招牌，而笑不免帶來紋路，她笑：「我還是會對容貌焦慮的，多了一點皺紋，你看到化妝師努力補這個那個⋯」繩索的拉扯背後，都是一種覺知。

鍾瑶在《人選之人｜造浪者》和謝盈萱（右）演超甜CP，人氣高到不可思議，讓她覺得一覺醒來世界就變了。（翻攝自鍾瑶臉書）

積德啊積德 幫忙養成好老公

迂迂迴迴、牽牽扯扯都仍在持續中。鍾瑶說：「我到現在還在學習變老，是不一樣階段的容貌焦慮。既然我們不滿意自己的部分很多，那就更應該更充實自己、撿起那些自信，你就不會在意這些。」

鍾瑶新書中有許多篇幅關於愛情，有部分的她，肯定是被愛情形塑打造的。她知名的交往對象有吳慷仁及曹晏豪，也自嘲自己常是倒數第二個女朋友，「我覺得也不錯，幫人家養成一個好老公的話，是積德。」

近年因劇被當成姐的鍾瑶，因為感情吃過虧受過傷，也自認成為了一個超級堅強的女生。只是「再談一次戀愛，還是會在剛開始沖昏頭。依然很期待回到20歲談戀愛的樣子，但大概維持一個月吧，現在多多少少還是太理性了。」

戀愛遇到結婚這一題時，鍾瑶承認這一直是她的坎， 細想才發現，原生家庭原來對她有影響。 「我也想體驗看看婚後的生命，但目前為止，好像也沒有在追求。」

若有一顆玲瓏的心，你就知道何時會心碎。鍾瑶這樣說心碎的事：「要講心碎的話，感情對我影響很大，因為家人的部分，我從小就遇到很多事，心碎感很片段，但談戀愛失戀，是一種很集中的感受。不舒服、會痛、懷疑自己不夠好，跟大家都一樣。」她想要分享的是，即使失戀了，也不要害怕。但鍾瑶沒有要給心靈雞湯，因為痛苦與路上種種顛簸、精神與肉體的擊打，都會在我們身上留下印跡，而那也是一種必要。

人生總有心碎疼痛，鍾瑶是從小就知道了，或許因此，現在的她很愛演出喜劇。她的新作正是喜劇，「我人生遇到很多事情，但我都會用非常幽默的態度去面對，《何百芮的地獄戀曲》也都是用這種概念去看人生。」即使在其中演哭戲，但是她就覺得哭得很快樂。哭與笑本就難分難解，就看你怎麼解。

演出《何百芮的地獄戀曲》時，鍾瑶（中）說每一天每一個時刻，她都覺得很快樂。右為孫可芳。（彼此影業提供）

場邊側記

鍾瑶跟姐姐、妹妹感情好，強調3人是什麼事都可以像朋友一樣聊。談生死與愛情，甚至是性事。聽到妹妹交往了一個年齡相差16歲的男友，鍾瑶雖然會深吸一口氣，但知道自己千萬別去評斷，因為三姐妹應該要大小事都能分享。「這個只剩下我們3個人的家庭，它還是得像個家。」

化妝：Jimy @後台直擊工作室／髮型：Amber @80's／造型：Claire@mercibywoo／服裝提供： Chloé、MICHAEL KORS

