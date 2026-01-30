鏡大咖／自由的牽繩 鍾瑶
自由是什麼？這題就讓鍾瑶來回答。因為年少的她曾到各地去闖盪，有著飄盪各地的自由。但同時她卻常自問，那一條可以牽住她的羈絆究竟是什麼？
什麼是自由？比起無邊無際，卻可能會爆掉的無限開闊。當由內在去實踐自由，心安定著、身也有了歸屬之處。這種自由有邊界、有它的牽繩，但這種自由，卻因為自己終究會回到一個地方，於是更敏銳於自由。
前幾年曾遇到戲劇圈的低潮，及自我的低潮，鍾瑶有一陣子沒接到戲。困惑之時，她想，就盡量讓自己動起來吧。於是她開始寫書。從自我的身世顛簸、母親的特立獨行，到鍾瑶對自己身體、感情、事業的過去脈絡。整理了這些，內心的齒輪轉動，她也準備好了，前往下一段未知。
哭與笑難分解 鍾瑶
1986年7月30日生，原為模特兒，轉進演員領域。代表作有劇集《姊的時代》《人選之人—造浪者》等。曾以《替身》《何百芮的地獄毒白》入圍金鐘獎迷你劇集女主角獎、女配角獎。近期發行個人故事新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》，新作《何百芮的地獄戀曲》現每週日晚間21：00於八大戲劇台首播，MyVideo 與Netflix於同日晚間22：00上架。
自由啊自由 貓牽住了那條線
生命與際遇自有生有滅，鍾瑶對此往往淡定。前年，鍾瑶19歲的貓Bucca走了。她因中途奶貓的關係，收養新的小貓歪比。「因為從小經歷滿多的，我會覺得生死有一個好的循環，所以我在這時反而會稍微看淡一點。」比起因為貓死了很傷心，鍾瑶知道，還有活著的生命更需要她。
「我目前還沒有要結婚生小孩的計畫，這些貓是我的家人，」鍾瑶俏皮說：「大家都曬小孩我曬貓。」這種淡，也包括鍾瑶選擇以第三人稱來寫自己的故事。故事裡不是我，而是她，俯瞰著人生至今的流域與地貌。甚且，自身隱伏的流向，或許也得用這種視角來理解。
雖然未到身世飄零的程度，不過鍾瑶的家庭肯定是非典型家庭。爸媽分開，三姐妹跟隨媽媽，媽媽在她13歲時突然去世。於是她們跟著姑姑及姑丈生活，而這個大家庭裡，有姑丈前一段婚姻的兩個女兒，及鍾瑶伯父的兩個小孩。 鍾瑶形容這是一個大雜燴家庭，但仍強調「味道豐富、健康美味」。
姑姑養育這麼多孩子，經濟與關注都有拮据時，但仍持續送鍾瑶上英語補習班，成為她之後出國闖盪當模特兒的資本。18歲鍾瑶打工自立賺學費，也至日本、紐約、巴黎各地工作。大把的自由，她肯定感受無盡。鍾瑶卻說，自由是雙面刃，漂泊的路上，對自由的感覺比較少。
或許自由有如草莓般。初始以它微妙且肆意的香氣挑引著你，但果肉熟爛之後的發酵氣味，最後與腐爛只有一線。鍾瑶說著，「在追尋所謂自由的路上，其實一直都在尋根，『我要不要回家』『家裡有沒有人在等我』，在每一趟旅程中，一直去思考這個問題。」
終於啊終於 三姐妹戶籍團聚
鍾瑶前年第一次買房，有了一個真正屬於自己的家。對自由，她更有感觸了。「有了自己的家之後，就想著我要回家，地址寫得光明正大，我就是住在這邊。自由的另外一面，是你需要一個根一個家。」
她們三姐妹原本戶籍一直寄放朋友親戚處，必須遷來遷去，現在姐妹戶籍都可以落在鍾瑶的家。對這種家人未能在一起的飄泊，鍾瑶雖然有所感慨，不過仍幽默收尾，「真的也滿煩的，她們現在什麼罰單也全都寄到我這邊⋯」當然，這樣的抱怨其實也不是抱怨。
她早逝的母親曾經當過演員，鍾瑶想想，自己有些鏘、有些瀟灑的部分，可能真的是遺傳到自己媽媽。「我媽瘋瘋的。有一天她買了新車，很開心，立刻載著我們三個女兒上路兜風。那天颱風要來了，她突然說想去洗車，我們還以為只是趁下雨沖一沖，結果她直接把車開到海邊堤防停下來，浪打上來，這其實很危險，我媽卻說：『哇，這洗得好啊。』」
或是媽媽會邊開車打開窗子，讓沖天炮飛出去。就是這麼瘋！鍾瑶邊笑：「我媽是一個很會找樂趣的人。但現在她最好笑、最酷的部分永遠都在我們心中，也不是一件壞事。」
她面對前事的確有自己的視角，悲慘的事用幽默的濾鏡去處理。那些看似悲慘或辛苦的事，就迅速退入一個被歸為「過去」的領域，而她也調整了看它的方式。
像鍾瑶在書中提到，自己在30歲時開乳房纖維囊腫的小手術，隔天工作一整天，傷口因拉扯無法止血。她因而與繃帶相處近月。她說：「好幾次脫掉衣服站在鏡子面前，它已經很小一對了，其中一邊卻又更小了，加上包了繃帶，覺得慘不忍睹。我一個人面對這一切，那時覺得特別孤單。」
從模特兒出身，鍾瑶經歷過自我對外在的挑剔，像是「我胸部也太小了吧」，當她發現別人把重點聚焦在她的表演時，這條綁縛於她的繩索才開始放鬆。雖然可能是悖論了，因為，當她是那個被看見的人，外表依然是重要的。清淺的笑是鍾瑶某種招牌，而笑不免帶來紋路，她笑：「我還是會對容貌焦慮的，多了一點皺紋，你看到化妝師努力補這個那個⋯」繩索的拉扯背後，都是一種覺知。
積德啊積德 幫忙養成好老公
迂迂迴迴、牽牽扯扯都仍在持續中。鍾瑶說：「我到現在還在學習變老，是不一樣階段的容貌焦慮。既然我們不滿意自己的部分很多，那就更應該更充實自己、撿起那些自信，你就不會在意這些。」
鍾瑶新書中有許多篇幅關於愛情，有部分的她，肯定是被愛情形塑打造的。她知名的交往對象有吳慷仁及曹晏豪，也自嘲自己常是倒數第二個女朋友，「我覺得也不錯，幫人家養成一個好老公的話，是積德。」
近年因劇被當成姐的鍾瑶，因為感情吃過虧受過傷，也自認成為了一個超級堅強的女生。只是「再談一次戀愛，還是會在剛開始沖昏頭。依然很期待回到20歲談戀愛的樣子，但大概維持一個月吧，現在多多少少還是太理性了。」
若有一顆玲瓏的心，你就知道何時會心碎。鍾瑶這樣說心碎的事：「要講心碎的話，感情對我影響很大，因為家人的部分，我從小就遇到很多事，心碎感很片段，但談戀愛失戀，是一種很集中的感受。不舒服、會痛、懷疑自己不夠好，跟大家都一樣。」她想要分享的是，即使失戀了，也不要害怕。但鍾瑶沒有要給心靈雞湯，因為痛苦與路上種種顛簸、精神與肉體的擊打，都會在我們身上留下印跡，而那也是一種必要。
人生總有心碎疼痛，鍾瑶是從小就知道了，或許因此，現在的她很愛演出喜劇。她的新作正是喜劇，「我人生遇到很多事情，但我都會用非常幽默的態度去面對，《何百芮的地獄戀曲》也都是用這種概念去看人生。」即使在其中演哭戲，但是她就覺得哭得很快樂。哭與笑本就難分難解，就看你怎麼解。
場邊側記
鍾瑶跟姐姐、妹妹感情好，強調3人是什麼事都可以像朋友一樣聊。談生死與愛情，甚至是性事。聽到妹妹交往了一個年齡相差16歲的男友，鍾瑶雖然會深吸一口氣，但知道自己千萬別去評斷，因為三姐妹應該要大小事都能分享。「這個只剩下我們3個人的家庭，它還是得像個家。」
化妝：Jimy @後台直擊工作室／髮型：Amber @80's／造型：Claire@mercibywoo／服裝提供： Chloé、MICHAEL KORS
更多鏡週刊報導
自由的牽繩1／自由啊自由，貓牽住了那條線
自由的牽繩2／終於啊終於 三姐妹戶籍團聚
自由的牽繩3／積德啊積德 幫忙養成好老公
其他人也在看
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59則留言
「台灣第一代女諧星」秦菲菲近況曝！賣早餐變東區億萬富婆
資深女星秦菲菲有「台灣第一代女諧星」封號，過去是《綜藝一百》班底，39歲淡出演藝圈後改從事早餐業累積大量財富，變東區億萬富婆。主持人陳鴻30日在臉書分享與秦菲菲等友人聚餐，一起懷念日前過世的「四哥」曹西平。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 11則留言
真的找阿湯哥了？賈永婕曬同框照：不是不可能 台北101願開特例
美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101，讓世界看見台灣，不過台北101賈永婕表示，在她的任期內不會再接受任何攀爬101的申請，除非是湯姆克魯斯來拍電影，沒想到賈永婕今早分享與湯姆克魯斯同框的AI製圖，並放話「不是不可能！趁賈董還在！」（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 37則留言
手提「神祕紙盒」拜會張忠謀！黃仁勳親揭內容物：我和他都很愛
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（29）日旋風抵台，下午隨即手提一只神祕紙盒，親赴大直拜會台積電創辦人張忠謀，隨後兩人一同前往台北嘉佩樂飯店知名粵式餐廳「榕居」共進晚餐。由於黃仁勳一路提著紙盒現身，引發外界高度關注，紛紛猜測他究竟準備了什麼大禮送給張忠謀。對此，黃仁勳今（30）日抵達輝達新辦公室時，也親自揭曉紙盒內容。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 7則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 68則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 106則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 91則留言
突退演藝圈賣早餐！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝
70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 18則留言
結婚2年突爆婚變？男星出面證實欺騙妻子1個多月 「關鍵主因」曝光
本趟旅程由花甲藝人游安順、于子育，攜手少年組施名帥、朱芷瑩暢遊苗栗各大景點。這也是節目首次迎來「真實夫妻檔」同台，製作單位更精心策劃了一場驚喜騙局，讓這趟旅程充滿戲劇性！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1則留言
連戰二媳婦曬「破鞋」照！一句話洩夫妻日常？ 她嘆：真是醉了
連戰次子連勝武與妻子路永佳，近來經常在社群網站分享生活點滴。她29日曬出一張「破鞋」照，無奈感嘆：「真是醉了」。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 30則留言
謝京穎曬懷孕美照！曝懷雙胞胎「天天被監控」：上廁所也不放過
謝京穎曬懷孕美照！曝懷雙胞胎「天天被監控」：上廁所也不放過EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 8則留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 19則留言
孫協志、夏宇童下月世紀婚宴！母親孫麗鈞被問媳婦秒閃：沒意見
47歲藝人孫協志與小11歲的夏宇童交往多年，去年3月3日低調登記結婚，期間一度傳出「做人成功」，但雙方皆出面否認。如今兩人確定將於2月14日情人節在台北市飯店舉辦婚宴。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 11則留言
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 4則留言
柯志恩兒國籍爆爭議 前女友再爆料:媽媽太可怕
政治中心／綜合報導獲得國民黨提名參選高雄市長的立委柯志恩，兒子前女友去年就曾在社群平台發文爆料，前任是美國公民，最近又因為Threads平台上，有網友發起前任合照大賽，柯志恩兒子的前女友，再度發文，說「前任什麼都好，就是媽媽太可怕，以及當年他是個聽媽媽話的媽寶」，引發網友熱議。準備再次挑戰高雄市長大位，獲得國民黨徵召參選的藍營立委柯志恩，兒子的前女友又在社群平台發文，前任什麼都好，就是媽媽太可怕，還括號是指個性、跟政治立場，以及，前男友當年是個聽媽媽話的媽寶，暗指這無緣的婆婆似乎「很難侍奉」。國民黨立委柯志恩：「年輕人任何人談戀愛，我都覺得應該記住，那時候戀情的美好，分手之後就應該各自安好，彼此祝福，我想這才是最正確，最成熟的態度。」柯志恩兒子前女友在社群平台再爆料，前任媽媽很可怕。（圖／Threads）因為近期在Threads上，有網友發起跟前任的合照大賽，這名自稱是柯志恩兒子的前女友，也來+1，還曬出自己跟疑似柯志恩兒子的合照，其實去年3月，這位網友就曾經爆料，柯志恩的兒子不是拿綠卡，而是美國公民，因為在快滿18歲前就依親爸爸，但當時，柯志恩說孩子在微軟工作，有綠卡很自然。柯志恩兒子前女友林小姐（2025.03.10）：「實際上並不是在那裡，因為工作而取得，而是之前就已經依親，很早以前就已經依親，拿到美國公民身分，所以我就覺得她有點魚目混珠。」柯志恩回應，年輕人談戀愛，分手之後就應該各自安好，彼此祝福。（圖／民視新聞）國民黨立委柯志恩（205.03.09）：「我從政以來就沒有避諱也直接講，我家人在美國擁有合法身分跟工作，身為母親角色，（我兒子）他是獨立個體，他有自己的選擇權。」擁有教育、心理專業的柯志恩也曾說過自己是個惡媽，對應兒子被說是媽寶，似乎也不謀而合，精明婆婆的形象，要先解釋兒子國籍，還得洗清可怕形象，面對年底選戰，恐怕還是漫漫長路。原文出處：柯志恩兒國籍爆爭議 前女友再爆料：媽媽太可怕 更多民視新聞報導黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 陳其邁回應了李蒨蓉兒遇「槍擊驚魂」！被吼「我要射擊」險成靶子柯志恩兒擁美國籍 前女友再爆：前任什麼都好「就是媽媽太可怕」民視影音 ・ 17 小時前 ・ 67則留言
周渝民老婆喻虹淵原來這麼可愛！IG快問快答從夫妻相處聊到育兒日常，真實個性超圈粉！
面對粉絲狂誇「怎麼可以這麼漂亮」，喻虹淵先笑說感謝有美顏相機！也開心分享從去年開始慢慢調整飲食、搭配運動，一週大約運動一到三次，早餐吃拿鐵＋水煮蛋、午餐不忌口但不會吃到太撐、晚餐則視情況不餓就吃青菜豆腐湯，不追求極端，而是希望能長久維持，狀態看起來自然有...styletc ・ 1 天前 ・ 2則留言
林心如50歲生日復刻《華燈初上》 霍建華一舉動寵妻
林心如1月27日50歲生日，昨晚（1╱29）在臉書分享慶生照，她還原《華燈初上》「Rose媽媽」經典造型，揪許瑋甯、林熙蕾、徐若瑄、謝佳見、海裕芬同樂，老公霍建華也上台與她合唱放閃。太報 ・ 1 天前 ・ 5則留言
曹西平告別演唱會「龍千玉是唯一出席親人」 感嘆：生命真的像一場夢
曹西平日前病逝，前嫂嫂龍千玉被他視為「唯一親人」，在追思告別演唱會上泣不成聲。28日深夜她哀痛發聲「生命真的像一場夢！」坦言參加完後有種說不出的低落。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 13則留言
影／癌症末期又復發！馮提莫直播勇曬抗癌傷疤：老天賜予我的
影／馮提莫癌症末期又復發！直播勇曬抗癌傷疤：老天賜予我的造咖 ・ 1 天前 ・ 7則留言
李玉璽才剛新婚就見「舊愛」 娶二婚許允樂坦言更謹慎！認清「不能忽視的底線」
李玉璽二度參演舞台劇《婚內失戀》，不過心境與首次參與時大不相同。他坦言，第一次參演時對婚姻仍感到相當遙遠，而這一次身份轉變為人夫，才真正體會到婚姻是一段需要用心經營的關係。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1則留言