鏡大咖／蹲下去才有可能跳得更高 陳澤耀

陳澤耀身形結實，膚色黝黑，愛運動的他，有著獵豹滑順的氣息，而他也是一個對獵取角色狀態很執著的人。

演員陳澤耀來自馬來西亞，

最廣為人知的角色，

是《富都青年》裡吳慷仁的弟弟阿迪，

也曾因此入圍金馬獎最佳男配角項目。

其實底層角色，

他過去就很有經驗了。

這些沉重，

讓他肩膀上所背負的、

眼界裡所看到的，

慢慢都與過去不同。

這個很愛極限運動的人，

在表演中同樣追求一種極限。

因為曾遇合約問題一如困獸，

那些蹲下伏低的過去，

都成陳澤耀甘願咬牙跳得更高的力量。

演出《富都青年》時，陳澤耀為戲胖了十幾公斤，打造出渾渾噩噩的外貌。眼前這個有著刀鋒般銳利髮型與身形的他，才是陳澤耀較常見的樣貌。他曾是男團、演過偶像劇，最近在劇集《監所男子囚生記》演出一個退役跆拳國手，進了監所當管理員成暗樁，去幫助楊祐寧所演的犯人吉娃娃，互動中有各種爆笑。

氣場瞬息萬變 陳澤耀

1991年3月3日生。以男子組合「東于哲」出道，以電影《分貝人生》獲得第20屆上海國際電影節亞洲新人獎最佳男演員、電影《富都青年》入圍第60屆金馬獎最佳男配角。新作為劇集《監所男子囚生記》，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo播出全劇。每週日晚間 8 點於八大戲劇台、12月14日起每週日晚間10點於台視播出。

女兒啊女兒 冒險犯難遲疑

陳澤耀屢次在底層角色受到肯定，反而少演這種憨憨的、不知天高地厚的喜劇角色。「我第一次接觸這樣的題材。不過小時候常看周星馳的電影，或多或少受到了影響。」

早年曾遇到發展受挫，但這反而讓陳澤耀成長，成為一個對生命種種體悟更多的人。



