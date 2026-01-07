鏡大咖／電影就是他的靈魂美食 西島秀俊
只要一講到電影，只要一講到甜食，西島秀俊的眼中就燃起兩團小火簇。並非熊熊的烈焰，而是通透而快樂的，直達人心的火焰。而且熱度就是這麼的剛剛好。
大概也是因為如此，即使西島秀俊演出清冷內斂的角色，依然都能帶來共感吧。電影，肯定是西島秀俊的靈魂食物。而可以挑戰各式角色的他，也像是一個大廚，每一次的演出都是上菜。
去年底金馬影展期間，西島秀俊在台灣參加電影映後及大師課相關活動。除了電影之外，許多人都超關心，常常在社群分享甜食照片的他，在台灣吃到好吃甜點了嗎？甜食雖然有它罪惡的一面，但會刺激多巴胺的分泌，也帶來愉悅感。西島秀俊面對甜點，總是掛著男孩子氣的靦腆笑容，那笑容，真的是愉悅的具象化。
每次演出都是上菜 西島秀俊
1971年3月29日生。早年以電視劇《愛情白皮書》走紅出道，活躍於電影與戲劇領域。代表作包括日劇《殺人草莓夜》《昨日的美食》等，2021年以電影《在車上》征戰國際影展，獲美國國家影評人協會獎最佳男主角獎、日本電影學院獎影帝。與桂綸鎂合作的電影《最親愛的陌生人》，將於1月16日全台上映。
拍片現場像大樹 接得住對手
過去訪問日本演員時，語言與民族性格往往透出隱約的邊界。不過西島秀俊是這樣，在翻譯的空檔，他除了自在喝著咖啡，對周遭所見，眼中也透出濃濃的興味。這讓邊界那條線變淡了。
桂綸鎂和西島秀俊一起演出電影《最親愛的陌生人》時，故事裡，這對感情曾經燦爛的夫妻，最後竟身處於家庭的斷垣殘壁之中。但即使劇情是如此，桂綸鎂仍對西島秀俊的溫暖深有所感：「他就像大樹，就算我在劇中崩潰，他都會接住我。我有任何感受就讓它發生吧。」
西島秀俊的作品有太多面貌了。光是這5年之內，改編自村上春樹短篇、在國際上備受肯定的《在車上》，他是寡言的、創痛的，需要為悲傷找到裂隙之光的男子；但他也可以是《昨日的美食》裡的大叔同志，那個為愛人端出各種家常料理的律師。西島秀俊甚至演出特攝劇《新．超人力霸王》、當過假面騎士⋯關於演員的可能性，西島秀俊自己所端出的，其實根本就是一道口味很複雜的料理。
而在新作《最親愛的陌生人》中，他與桂綸鎂各自是日裔、華裔夫妻，一起在紐約生活，那些未能說出口的，如低壓烏雲逼迫著兩人。對西島秀俊來說，首度以英語演出的確是有壓力的，加上拍片地是在美國，他坦言：「身心一直都滿緊繃的，就是會比較注意健康狀態。」怎麼放鬆呢？「有朋友住在紐約，休息時，跟他們約出去吃飯，吃甜點喝茶。」果然是甜點控呀！西島秀俊在紐約推薦什麼甜點呢？他真的認真想了一下，然後露出懷念的神情：「除了社群上貼的那些（芒果布丁、聖代等），就是起士蛋糕了吧。」
單純喜歡拍電影 卻懷疑自己
不過最讓西島秀俊快樂的，應該是身處在拍攝現場裡這件事。他不是只專注在自己的演出，在《最親愛的陌生人》片場，他觀察到很多這樣的時刻：「日本攝影師跟燈光指導是跨國合作，他們雖然在語言上沒太多交流，但感覺得出來，他們很有默契，也尊重對方專業，看到他們互相信賴、一起合作的感覺，我覺得劇組的氣氛很好，在拍攝時也覺得很開心。」
54歲的西島秀俊當年以《愛情白皮書》走紅，因為當時電視劇與電影的拍攝方法並不一樣。很想演電影的他，選擇了電影這一條道路，因此曾有一段時間沒有戲拍，當時他就去看電影。現在放假時，他也一樣每天都去看電影。
「我會回顧過去的經典電影，其實從電影中學到很多，每次看電影都會被感動，希望成為那些作品的一部分。所以更加希望，在一些經典作品誕生的那一瞬間，我也可以是其中一員。」他眼裡火簇又出現了，「我真的很熱愛電影，尤其喜歡拍片時，整個劇組，每一個人各司其職，一顆鏡頭又一顆鏡頭拍下去。我覺得全世界沒有比拍片更有趣的工作了。」也因為如此，即使沒有他的拍攝部分，西島秀俊也喜歡留在現場。
他大學休學投入演藝圈，就因為想要拍電影。西島秀俊早年曾拍過一部電影叫《電影魂》，主角因為熱愛電影做出很多瘋狂的事。面對自己的電影魂，西島秀俊笑笑說：「怎麼維持這樣的熱情？事實上，單純是我自己喜歡。」多簡單的一記直拳。還有比這更單純、更直接的答案嗎？
即使拿過日本電影學院獎最佳男主角等多個獎項，但身為演員，西島秀俊一直是懷疑自己的那個人，甚至不太敢看自己的表演。他更強調：「即使到了現在，也還是這樣懷疑自己的。」
與懷疑一路並行。但西島秀俊告訴自己，每個作品都需要不同類型的演員，所以每個人都有不同的位置，「有人可能天生有當演員的資質，我就是要花時間慢慢接近角色。但我自己的心態是，好好經營自己的角色，能夠為作品做出一些貢獻的話，覺得就有盡到自己的本分了。」如《在車上》這樣極簡又清冷的角色，又或是《最親愛的陌生人》心裡壓抑祕密到破裂的丈夫，西島秀俊都一如經典的爵士樂手，在主調與即興中，找到專屬自己情感深度的樂句。
村上春樹很難演 仍樂意挑戰
他自然有他的方法。西島秀俊在金馬的電影大師課，曾經透露他如何準備角色。他習慣拜訪相關人士，注意對方的包包及身邊物品，甚至問對方喜歡吃什麼，若到別人辦公室，他會去看最凌亂的那一張桌子。在《最親愛的陌生人》中，西島秀俊演出的賢治一角，是研究建築的學者，他當然也去造訪了建築師，去理解相關職業人士的樣貌。
電影中西島秀俊與桂綸鎂飾演的夫妻來自不同國家，就算以英語交談，巴別塔的困境仍然存在，如同隔著數道玻璃牆。西島秀俊說，「不用母語表演，其實有著沒有辦法完整表達自己的意思的時刻，因為準備期、拍攝時我們也一直在國外，我有特別意識到這個狀態，自己在異地是屬於少數族群，然後把這樣的心境，也放進賢治這角色裡面。」
表演，肯定也是一種語言的選擇。有時，西島秀俊選擇的語言與觀眾有關。他在回答影迷提問曾提到，因為《昨日的美食》是深夜劇，他思及，那是觀眾疲憊一天後為了放鬆而看，於是他選擇的表演語言是，讓大家看到時覺得很溫暖、很幸福。
是那樣不同風格的語句與樂音。西島秀俊曾在村上春樹小說改編的電影《東尼瀧谷》擔任旁白。電影《在車上》，他可以用極少表情，詮釋村上筆下那個在創痛中守住自我之核的人。身為村上春樹書迷，西島秀俊表示：「說實在，要演出村上春樹小說中的角色非常困難。但之後如果有類似機會的話，我仍樂意挑戰，」但仍不免有點苦惱說：「只是也依然會感到害怕⋯」
在各種角色之後，他會怎麼回到自己呢？西島秀俊說著，他在東京近郊山上有棟小木屋，「我會去那裡放空，劈柴、做料理，也會躺在地上看星空。」當然，一定也不忘吃甜點的吧。
場邊側記
演出《最親愛的陌生人》男主角賢治，問西島秀俊，若他是賢治的朋友，會想給對方什麼建議？西島秀俊直說這問題好難呀，不過仍以他坦誠溫暖的雙眼說：「我會跟他說，祕密無法永遠藏在心中，若要維持一段健康的關係，必須面對現實，去溝通。不然，總有一天，你還是會被這個祕密壓垮。」
