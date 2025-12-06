鏡大咖／霸總，你愛說笑了 王傳一

總給人嚴肅正派印象的王傳一，居然跳進了傳統相聲的領域、打算讓人哈哈大笑，這本身就是一件十分搞笑的舉動。王傳一解釋自己是冷面笑匠，要慢慢觀察周遭的人，找到機會才會講笑話，所以在很多戲劇的幕後花絮，都能看到他搞笑的一面。

印象中的王傳一，近期都接演很嚴肅的角色，無論是電視劇《八尺門的辯護人》的檢察官，到大愛劇場《在光裏的人》的偏鄉行醫醫生，給人一種剛正不二的形象。所以當他宣布，跟相聲大師朱德剛一起搭檔，挑戰《壹加一剛好比三小》的相聲脫口秀，儼然要開始轉型了。

相聲就是要讓人聽了哈哈大笑，無論如何都屬於喜劇的範疇，王傳一顯然不是太愛搞笑的人，但他說自己是冷面笑匠，「我不是外放型的，就是突然間會講幹話的。我是那種，慢慢觀察大家，然後才找機會講笑話的人。」

原本對相聲只是聽了感覺好玩，漸漸衍生出興趣，到現在決定讓傳統與新潮互相衝擊，王傳一期望達到各種兼容並蓄的不正經。

狀態顯示為段子手 王傳一

5月5日生，以偶像團體「可米小子」出道，以《魔蠍》榮獲第40屆金鐘獎戲劇類（單元劇）男配角獎，並曾入圍44屆金鐘獎戲劇節目男配角獎、第51屆金鐘獎戲劇節目男主角獎。新作《壹加一剛好比三小》於OPENTIX兩廳院售票系統預售，預計2026年2月起於台中中山堂、台北南海劇場、竹北表演廳、高雄大東演藝廳等地巡迴公演。

認真搞笑 他們覺得我有莫名喜感

大概從出道第5年起，王傳一漸漸地發現這就是自己的風格。在很多戲劇節目的幕後花絮，會常常看到他搞笑的一面。如果認真研究起來，他解釋喜劇常常就是別人的悲劇，「我觀察到周遭的親朋好友，他們都覺得我其實有一種程度的幽默，只是我屬於那種收斂型的、有種莫名的喜感。我想，可以把這種不一樣的喜劇呈現出來。」



