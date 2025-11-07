鏡好看開張！董成瑜領軍打造10部原創影視 5年建構台灣影視宇宙

鏡好看成立記者會，左起文策院院長王敏惠、文化部長李遠、精鏡傳媒董事長裴偉、原石國際董事長鄭優、鏡文學總經理暨鏡好看董事長董成瑜、鏡好看總經理羅君涵。

台灣首家結合文學開發與影視製作的全版權公司「鏡文學」（Mirror Fiction），今（7）日於「2025 TCCF 創意內容大會」宣布與文化內容策進院（文策院）共同投資3.1億元，成立全新影視製作公司「鏡好看」（Mirror Entertainment）。目標在五年內推出7至10部影視作品，打造兼具在地文化深度與國際共鳴的台灣原創內容，進度最快的作品有望2026年的第4季（Q4）開拍。

在今日活動中，包含文化部長李遠、文策院院長王敏惠、精鏡傳媒董事長裴偉、鏡文學總經理暨鏡好看董事長董成瑜、合作夥伴「原石國際投資股份有限公司」董事長鄭優皆出席活動，見證鏡好看的正式成立。

文化部長李遠出席「鏡好看影視」成立記者會時指出，文策院成立至今滿6年，雖然起步比韓國晚20年，但近年國發基金投入第二個百億、民間文化基金紛紛成立，台灣影視作品也逐步走向國際，「台灣的機會真的來了。」他笑言，身為創作者出身的部長，常遇到想支持卻不能明說的好作品，「但今天在鏡好看，看到了那些我心中很棒的題材。」

文策院院長王敏惠則表示，鏡文學擁有IP轉譯與開發的專業能力，鏡好看更在此基礎上結合資金、系統化製作與市場導向，平衡商業性與文化價值，期望成為引領台灣內容產業走向國際的指標型公司。

股東代表、精鏡傳媒董事長裴偉強調，投資鏡好看不只是商業行為，更是對台灣文化事業的長期承諾，「當故事被影像喚醒、被觀眾記住，就是屬於台灣的文化力量。」

鏡文學總經理暨鏡好看董事長董成瑜則分享3點開發心得：題材只是包裝，作品核心仍是娛樂；串流平台打破國界，有助國際合作；而國內業者間的資源整合，則是提升台灣影視走向國際的關鍵。

「鏡好看」以「人才孵化、以劇造星、跨界跨域」為核心策略，結合鏡文學的IP開發實力與影視製作經驗，預計5年內推出10部原創作品，培育新世代創作者與影視明星。

首波開發陣容強大，包括真實實事改編犯罪喜劇《她殺之罪》，背景根據1986年台灣最毒婦陳高連葉以糖果潛藏氰化物，連續殺害7名學童的驚人案件來發展；《有緣再掛號》靈感來自德國童星出身的兒童精神科醫師真實經歷，以愛情與心理成長對照童年名氣與現代網紅文化；以及黑色幽默影集《黑道牧師》，題材橫跨人性、奇幻與社會關懷。此外，公司也計畫拍攝一部以花蓮原住民棒球少年真實歷史為靈感的時代電影《蕉葉與樹的約定》，描寫日治時期原民球隊赴日比賽、以勇氣改寫命運的故事，並會邀請日本演員加盟。《獻給殺人魔的居家清潔指南》則吸引多間韓國公司，在資金與演員方面都將與之合作。

董成瑜表示，鏡好看將從台灣故事出發，以市場導向與品質並重，打造兼具娛樂性與國際視野的影視宇宙，為台灣影視注入全新創作能量。

