鏡好聽Podcast大放異彩 《朝聖──永恆的安娜普納》《裴社長吃喝玩樂》勇奪正聲播客年會「生活風格節目類」大獎

《朝聖──永恆的安娜普納》榮獲2025 Podcast YeAr播客年會生活風格節目獎首獎。（鏡好聽提供）

由正聲廣播公司主辦的「2025 Podcast YeAr 播客年會優質聲音節目競賽」競爭空前激烈。鏡好聽製作的《朝聖──永恆的安娜普納》從超過300件投稿作品中脫穎而出，榮獲「生活風格節目類」首獎，《裴社長吃喝玩樂》也獲得「生活風格節目類」優勝的殊榮，聲音內容平台「鏡好聽」製作實力備受肯定！

《朝聖──永恆的安娜普納》紀錄知名作家陳德政飛往尼泊爾，朝聖世界第十高峰安娜普納峰的個人見聞。節目不僅細膩捕捉了主持人的朝聖旅程，更巧妙結合了當地深厚的宗教文化與風土人情，並且運用聲音的力量，創造深刻的臨場感，讓聽眾彷彿跟著主持人的腳步進行了一場深度旅行。

《朝聖──永恆的安娜普納》紀錄知名作家陳德政飛往尼泊爾，朝聖世界第十高峰安娜普納峰的個人見聞。（鏡好聽提供）

鏡好聽另一檔人氣節目《裴社長吃喝玩樂》榮獲「生活風格節目類」優勝。主持人裴偉被稱為「被媒體業耽誤的美食家」，節目內容展現裴社長在美食、旅遊、觀星趣聞和節慶儀式等方面的品味與體悟。裴社長將個人豐富的經歷，濃縮成獨到的生活哲學，為忙碌的現代人，提供了一個輕鬆又具啟發的生活態度。

《裴社長吃喝玩樂》榮獲2025 Podcast YeAr播客年會生活風格節目獎優勝的殊榮。（鏡好聽提供）

鏡好聽推出的兩檔節目同時獲獎，是團隊投入製作優質內容的重要肯定，未來鏡好聽也將持續深耕聲音內容領域，推出更多兼具深度與溫度的作品，回應聽眾們的期待。

