《鏡好買》試營運啟動 安心信任的全新購物平台

鏡電視成立全新官方選品購物平台《鏡好買Mirror Life》本月正式啟動試營運，即日起全站推出限時免運優惠，邀請消費者體驗以「透明、公益、有溫度」為核心價值打造的新世代生活選物平台。《鏡好買》延續鏡電視「企業永續經營更重於獲利、善盡媒體之社會責任」經營理念，以媒體角色的誠信與專業作為選品基準，為消費者建構「買得安心、用得放心」的購物環境。鏡好買強調：「我們會堅守初衷，讓『選好物、傳好事』成為每一次購物的開始。」

鏡好買團隊表示「購物不只是消費，更是對生活品質的選擇。」從健康食材、居家日用品、生活設計到鏡品牌聯名商品，平台皆以嚴選、實測與誠信為原則，替消費者做第一道品質把關，用「鏡的眼光」找出值得被看見的好物；同時也以「鏡的溫度」傳遞每件商品背後的用心與價值。

《鏡好買》將陸續推出五大主題館，包含「快煮美味館」、「神仙好運館」、「生活設計館」、「健康美學館」及籌備中的「公益社會館」，涵蓋日常生活的需求建構優質生活提案。「快煮美味館」鎖定忙碌族群，主打便利、快速又安心的料理選項，讓家的餐桌重新找回溫度；「神仙好運館」集結療癒小物與儀式感選品，為生活注入輕盈能量；「生活設計館」嚴選高品質家居用品，讓品味與設計自然融入每個細節；「健康美學館」從內在保健到外在保養，提供身心平衡的全方位選擇；籌備中的「公益社會館」未來將攜手社福團體，打造「買一件、做好事」的善循環，讓購物成為支持理念的力量。

鏡電視以嚴謹查證、重視事實的媒體精神深獲支持，這份專業也將延伸到《鏡好買》每一項商品的把關上。平台從食材到生活選品皆進行嚴格審視，不僅確保品質，更關注產品背後的理念與永續價值。未來，《鏡好買》將持續推出鏡品牌聯名商品、鏡文創系列、跨界合作選物與更多限定企劃，並向全台優質廠商發出邀請，希望與同樣重視理念與品質的品牌一起打造有社會信任度的在地選物生態系。也邀請消費者透過《鏡好買》體驗更安心、更有品味的選物體驗，為日常開啟全新的美好想像，試營運期間，全站限時免運敬請把握。

