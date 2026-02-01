鏡子爭奪戰！ 2大媽宜家「搶鏡」 貨架險踩塌

門市現場亂象叢生，兩名大媽為了搶一面鏡子，其中一人不顧危險直接爬上貨架。（圖／翻攝自微博@黃西炮）





IKEA中國門市，清倉大拍賣變成了大媽格鬥賽！門市現場亂象叢生，兩名大媽為了搶一面鏡子，其中一人不顧危險直接爬上貨架，兩人互不相讓、當眾差點開打。

中國連鎖家具賣場，IKEA宣布一口氣將收掉7家大型門市，在最後清倉引發民眾搶買潮，在哈爾濱的IKEA賣場，就有兩名大媽為了搶買一面鏡子，其中一人竟然爬到四層貨架上，差點打起來，兩人一度僵持不下。

兩名大媽在連鎖ikea賣場，展開鏡子爭奪戰。哈爾濱宜家顧客：「哪有這麼幹的，滾開，（你幹嘛啊，搞什麼玩意）。」

廣告 廣告

其他民眾都看傻眼，因為藍衣大媽直接爬上四層貨架，手中緊緊抓著鏡子說什麼就是不肯退讓，儘管貨架被她踩踏到搖搖晃晃，但她在意的只有鏡子。哈爾濱宜家顧客：「我就圖便宜，你幹嘛，就不給你，我拿的。」

藍衣大媽邊罵邊推非常強勢，最終把鏡子放入自己的推車宣告獲勝，中國哈爾濱的宜家賣場2月即將閉店，為了清倉撿便宜兩名大媽不顧危險爭搶，這種搶買家具的場面在上海也有。為了一張黑椅子，三個人拉扯僵持不下誰也不肯放手，好像在搶什麼寶物，中國宜家一口氣宣布將收掉7家大型門市，最後的清倉促銷引發搶買潮。

中國網路新聞：「寧波店門口堵車數百米，哈爾濱店內購物車寸步難行，連抹布跟百潔布都被搶光了，工作人員貼出，電腦、貨架不賣，不預留等提示。」

差點連工作人員用的電腦螢幕都被買走，雖然賣場幾乎要被搬空，但也有人直擊剩下零星沒賣出去的家具下場淒涼。工作人員用鐵鎚直接敲毀家具，沒賣完的商品都得銷毀，也讓人覺得有點可惜。

更多東森新聞報導

五省級／姓名有「馬」免費住六福莊、爽吃IKEA肉丸

影／IKEA關閉中國7賣場！ 民眾上演「搶貨全武行」

情侶吃IKEA牛排狂吐瀉照片曝光 食安處要查了

