鏡文學黑鴉俱樂部開張：《八尺門》團隊與韓劇神人教你讀懂惡

權一容教授（左）與蔡康永進行犯罪與人性的善惡對談。（鏡文學提供）

鏡文學籌備一年的犯罪學品牌《鏡文學黑鴉偵探俱樂部》，本月 7 日在政大公企中心啟動。首日「國際大師論壇」及「凝視惡的深淵」對談，獨家邀請韓劇《解讀惡之心的人們》主角原型——韓國首席犯罪心理師權一容教授來台，與暢銷作家蔡康永進行跨界對談，叩問核心：「人，是怎麼成為怪物的？」

近年全球犯罪形式極端變異，犯罪作品成顯學。鏡文學結合製作金鐘劇集《八尺門的辯護人》等經驗，以「理解惡，才能防止惡」為核心打造本系列活動。活動為期三天：12 月 7 日為權一容專題演講及與蔡康永對談；12 月 20 日、21 日則為「犯罪現場調查課程」。

「首席犯罪側寫師」權一容教授在論壇中，分析「現代社會犯罪的類型與心理」。他指出，犯罪有如生物般不斷演化：從 80 年代動機明確，到 2000 年連環殺人，再到 2020 年後的複合型犯罪。惡會吸收社會負面氣氛而變種，犯罪者甚至會查看側寫師的報導。

權一容強調：「犯罪者是會學習的，他們在反偵查我們這些搜查他們的人。」他提醒社會，該檢討的始終是犯罪者。這也是他撰寫《追逐怪物的人》並授權改編韓劇《解讀惡之心的人們》的原因。劇名中的「人們」，代表著社會上所有正視惡的每一個人。

權一容被譽為韓國「首席犯罪側寫師」，也是韓國首位犯罪學博士。（鏡文學提供）

蔡康永透露自己為對談準備三個月，閱讀大量犯罪作品。被問到最容易變成哪種惡人時，蔡康永幽默表示，因長時間研究邪教教主，最怕哪天就變成了教主。他同時引用「謀殺天后」作家阿加莎克里斯蒂的觀點：「殺人是很蠢的，因為很麻煩。」強調犯罪從來不是處理事情的最佳方式。

權一容教授點出惡源於「剝奪感」和「孤立感」。現代社會讓人更容易看到別人過得比自己好，產生比較心態。權一容補充：「我們的視線要往自己的內部看，看著別人的幸福，只會讓自己活在不幸之中。」

對談尾聲，蔡康永問權一容想變成蝙蝠俠、超人或蜘蛛人？權一容秒答：「我想當聖誕老人。」他解釋，他更想成為讓大家感到幸福的聖誕老人。

對談最後提供了一個關於「怪物」的推理公式：惡從不幸而來，防止惡的方法，就是讓自己或他人感覺到幸福。

