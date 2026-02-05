鏡文學《蕉葉與樹的約定》繼OPENBOOK好書獎、博客來年度選書後，再成臺北國際書展唯一一本小說同時入選正副總統書單！

Nakao Eki Pacidal《蕉葉與樹的約定》鏡文學出版。（鏡文學提供）

鏡文學年度代表作《蕉葉與樹的約定》，繼日前獲得OPENBOOK好書獎年度中文創作、博客來華文創作類年度選書後，昨日在臺北國際書展中又因同時入選總統賴清德、副總統蕭美琴的書單，且是正副總統共同選書裡唯一一本小說，再次成了出版界焦點。而小說中那個日本時代客死他鄉的阿美族青年鬼魂「樹」，從令和穿越了百年時空想回到的大正故鄉花蓮馬太鞍部落，正是去年發生嚴重堰塞湖潰壩事件的光復鄉二大部落之一⋯⋯。

馬太鞍（Fata'an），又名阿美族的首都、阿美族運動員的搖籃，常住人口不到五千人，卻出過臺灣首位美國職棒大聯盟投手曹錦輝、九次進軍甲子園紀錄保持人岡村俊昭（葉天送）等球星。至於馬太鞍一名的由來，是傳說遙遠的天上住著日神與月神夫妻及一對兒女，一家子過著零煩惱的神仙生活，卻被大海中一個珠子般的美麗小島所吸引，下凡後發現，這小島滿地都是食物「樹豆（阿美族語：Fata'an）」，因而得名「馬太鞍」。

《蕉葉與樹的約定》便來自在荷蘭主攻歷史學博士研究的阿美族作家Nakao Eki Pacidal這樣一個原民式的浪漫史觀。

阿美族作家Nakao Eki Pacidal。（鏡文學提供）

「蕉葉」與「樹」二個名詞，寫人更寫意，在臺灣萬物命名皆我大華人之忠孝仁愛信義和平還光復的前提下，二位主角的名字就像馬太鞍的樹豆傳說般，完全是部落的大自然元素。小說始於令和時代一名從花蓮到京都打棒球的選手「其朗（Kilang）」，無意中在西本願寺的石頭上召喚出百年前赴京打球而因病逝世的鬼魂「樹（阿美族語：Kilang）」，相隔了百年同名的人與鬼，就此踏上了阿美族習俗裡走一次亡者生前路、帶一個靈魂回家的鎮魂之旅。

《蕉葉與樹的約定》故事從部落到花蓮，從花蓮到京都；追尋棒球與愛情，歷經溫柔與殘酷。他們能否守住約定，帶彼此回家？（鏡文學提供）

作者Nakao在Okapi的專訪上提過，《蕉葉與樹的約定》雖然皮相上是日本時代「高砂棒球隊」（後名為能高團）的歷史，但骨子裡是用這些角色去抒某個情，因為Nakao自己就是做歷史研究的，她認為，歷史這個東西，有強烈的殖民性，所以她最想抒的那個情，是蕉葉和樹說好要一起回家的約定。

「因為在那個文化背景，他們應該沒有想過可以打破自己的承諾。」Nakao說。

再打開一次總統和副總統的書單，有人說連續二年選入BL和GL作品的賴清德總統，是聞到了蕉葉與樹之間微微的腐味，還有人說，蕭美琴副總統選了這個馬太鞍的故事，是放不下花蓮，但或許我們可以這樣推理，在這個滿地都是食物的美麗小島上，選了六十三本書的總統賴清德、選了二十五本書的副總統蕭美琴，卻神仙打架似地共同選入了《蕉葉與樹的約定》這本穿越百年的承諾之書，彷彿他們與小島一個百年後的約定。

賴清德總統書單（取自賴清德Facebook）、蕭美琴副總統書單（取自蕭美琴Facebook）

同場加映的是，賴清德總統也選了一本鏡文學與客委會合作「客語文學作家創作計畫」之中張郅忻的《覓蜆仔》客語散文集（鏡文學副品牌——鏡萬象出版），該書靈魂扣問當客庄的傳統生活在時間裡淡去，「何以為客？何處為家？」，如果把《覓蜆仔》和同樣講述「家」的《蕉葉與樹的約定》放在一起看，臺灣大家長的總統書單就變得更多隱喻了。

張郅忻《覓蜆仔》鏡萬象出版。（鏡文學提供）

